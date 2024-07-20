西貢鯨殞因大船劏背 漁署倡禁觀鯨 料無關觀鯨船快艇 外地鯨豚出沒將採三級應變

螺旋槳葉至少長50厘米

漁護署委託香港海洋公園保育基金解剖布氏鯨，解剖報告顯示涉事雄性幼鯨體長815厘米，料重5620公斤，有兩道新的嚴重傷口，鯨魚背部遭切開，深至脊椎，嚴重程度足以導致即時死亡，撞擊時涉及的螺旋槳葉片的長度最小為50厘米。

漁護署指出，綜合保育基金報告及兩名來自澳洲及西班牙的專家意見，布氏鯨料於去年7月30日上午至31日上午期間被船撞擊致死，未能確認什麼船，但指發現死亡前4天，已無任何觀鯨活動，而一般漁船不會如此高速行駛，加上配備舷外發動機的釣魚舢舨及快艇不會造成如此大的傷口，故相信傷口可能由其他類型的船造成。

擬授權署長 快速設立限制區

兩名專家同意保育基金經解剖後得出的死因，即由於螺旋槳葉片擊中鯨魚背部，導致脊柱骨折和嚴重軟組織損傷。

漁護署稱，已循四方面加強工作，其中已檢視保護海洋哺乳動物相關法例，初步建議應賦予漁護署長更多權力應對特殊情况，包括簡化程序，必要時更快速地指定臨時限制區、限制區域內航行等活動。該署建議禁止出海觀鯨活動，以免對鯨魚造成壓力，危及牠們健康和安全，當局期望今年內就相關法例修訂具體建議諮詢專家小組。

漁護署又稱，已就非本地鯨豚於香港水域出沒的不同情况制定應變計劃，採取三級機制應對，並提供跨部門協調及應對行動指引。署方說，鯨魚並非在香港水域棲息的物種，今次進入香港水域可能因出現特殊情况，如迷失方向等，國際間應對的原則盡力避免人為干擾，加強監察及巡邏，盡量使鯨魚能在最少干擾下自行游回合適的棲息地。

黑夜或不見鯨魚 保育專家料非故意撞

保育海洋哺乳動物專家小組主席梁美儀形容今次事件是「不幸意外」，估計是凌晨至清晨發生，船隻黑夜中未能看到鯨魚，未能避開。被問到如何排除人的刻意行為，他認為「人有惻隱之心」，不會故意撞動物，船撞向大型動物亦容易「反艇」。漁護署長黎堅明稱，由於估計涉事船隻的兩邊螺旋槳葉片長達50厘米，料是較大型船隻。被問漁護署當時應變速度是否足夠，梁美儀認為該署當初「摸着石頭過河」，處理上做得不錯，去年9月再發現抹香鯨時採用應變措施，已收立竿見影之效。

觀鯨助教育 海豚會指不必一刀切

至於會否禁觀豚團，黎堅明指鯨魚非本地物種，目標是令牠們離開香港水域，但中華白海豚在本港海域棲息，香港有保育責任，觀豚亦受《觀豚活動守則》限制。另外，他說鯨屍仍埋於西貢，需待屍身腐化後取出骸骨造成標本，用作教育及研究。

香港海豚保育學會副會長麥希汶認為應變「三級機制」用字較含糊，應具體寫明如何與其他部門配合行動，期望指引更清晰。她指有規範的觀鯨活動具有教育意義，認為不必一刀切禁止，可按照實際情况而定，例如鯨魚位置、船數量等，同時可參考其他國家，發牌予相關團體、觀豚或觀鯨公司。