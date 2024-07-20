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屋苑搗3億元可卡因倉拘一人 貨貼C朗相片辨質素

【明報專訊】警方前日在元朗一屋苑單位檢獲約386公斤懷疑可卡因及411克懷疑氯胺酮，估計總市值約3.04億元，是本年最大宗可卡因案。涉案毒品分別貼有葡萄牙球星C朗拿度相片、狗圖案等作標記，以識別毒品質素。案中一名20歲男子被捕，警方指他收取1.5萬報酬，如以工作30日、24小時看管毒品儲存倉計算，時薪比最低工資更低。

警方前日下午在青山公路潭尾段一私人屋苑外截查一名可疑男子，在男子手持的膠袋發現兩包共重411克的懷疑氯胺酮，再在他的租住單位檢獲386磚懷疑可卡因，每磚重約1公斤，估計總市值約3.04億元。該20歲李姓無業男子被捕，被暫控兩項「販運危險藥物」，今日在沙田裁判法院提堂。

警：營運約一月 報酬1.5萬

警方稱，男子有黑社會背景，相信他欲「搵快錢」，收取1.5萬報酬協助租用單位、儲存和運送毒品，儲存倉營運約一個月。警方毒品調查科總警司吳頴詩表示，單位面積只有400呎，但有多支監控鏡頭，男子要在倉庫居住，長時間看管毒品及受監視，形容有人充當「爛頭卒」、「替死鬼」，如以月薪1.5萬、24小時看管儲存倉計算，時薪只有約21元，形容比最低工資更低。據了解，涉案單位屬兩房，其中一房擺滿毒品。

青年受監視 「遜最低工資」

警方展示的證物所見，毒品有5種不同標誌的包裝，包括球星C朗相片、英文字「Lucky」、「DUBAI」及狗圖案，警方相信字句及圖案本身無意思，僅用以識別毒品質素，方便分銷予毒販及供顧客再次購入，各標記代表的毒品純度有待化驗。警方指出，可卡因的原材料可可葉在南美產量上升，令可卡因製作成本減低，不少毒品均來自南美，而該批毒品確實來源地待查，估計販毒分子乘低價大量入貨囤積，以便逐批分銷，暫未有毒品流入本地市場。

警方呼籲，臨近暑假，市民要留意家人有否不尋常舉動，例如有來歷不明收入、經常無故不回家、購買貴重物品及接聽神秘電話等。警方重申，販毒是嚴重罪行，如涉案毒品重量超過15公斤，倘定罪可被判監逾30年，罪行最高可判罰款500萬及終身監禁，切勿以身試法。

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