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貨尾政府不「包底」 樂建居截標收一標書

【明報專訊】政府推出首個私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」、位於柴灣祥民道用地的項目昨日截標，市場反應平淡，接獲一份標書，未見其他發展商及建築商競投，是繼去年8月荃灣油柑頭港人首置上車盤項目、去年12月大嶼山長沙東涌道小型住宅項目後，本屆政府第三幅收標最少的住宅官地。香港測量師學會會長林家輝表示，招標反應未如預期，相信與樓市下行及政府不為貨尾「包底」，令發展商入標態度審慎有關；立法會議員、公屋聯會副主席梁文廣擔心今次有流標風險，促請政府按招標結果考慮是否檢討項目條款。

政府去年中公布「樂建居」政策框架，旨在善用市場力量，讓私人發展商參與發展資助出售單位，以提高整體發展容量。今次招標為期16周，較一般招標期長，據悉因標書內容複雜，故當局預留較長時間讓有意投標者詳細考慮。最終昨日市場反應冷淡，房屋局傍晚證實，地政總署截標時總接獲一份標書，政府稍後公布招標結果。

地皮位於柴灣祥民道旁的山坡，鄰近柴灣公園及港鐵站，可建樓面約44.8萬平方呎，最少興建700伙，所有單位均須符合現時政府就賣地項目所設的最低實用面積要求、即約280平方呎，並且至少七成單位實用面積不可小於約375平方呎；須以市價六五折出售，另要興建長者日間護理中心、行人天橋及平整道路等。

「樂建居」項目定位是由私人發展商興建和出售的項目，出售時會依循居屋和房屋政策對單位買家採用的資格準則，包括入息和資產限額，並設與現時出售居屋單位相同的轉讓限制；當局不會向發展商回購未售出單位、即發展商不會享有「包底」安排。

測量學會：反映限制多 入標審慎

林家輝表示，過去私人參建居屋項目享有政府以保證價格回購未售出單位，且承建商可擁有商業設施收益，惟「樂建居」不獲政府「包底」，面對樓市下行，不明朗因素明顯較以往多，尤其項目單位需兩三年後才建成，實在難以評估後市發展。他認為接獲一份標書反映項目限制多，發展商入標態度更趨審慎，以免承擔太大風險。

梁文廣促按結果考慮檢討條款否

梁文廣則認為近月樓市表現反覆，最近市場走勢向下，更令入標反應冷淡，故樂建居入標數目比預計少。他又指由於項目單位需兩三年興建，擔心影響市場對項目的信心，促請當局參考今次投標結果，若最終入標機構投得，便可證明項目條款及安排為市場接受，否則便要研究需否檢討。

根據政府最初安排，原本預計上年度有3幅可供招標地皮讓發展商參建「樂建居」，最終去年底原定推出的東涌東填海區東涌第122區地皮，並未率先招標，改以柴灣祥民道用地「打頭陣」，而第三幅用地則未有公布。

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