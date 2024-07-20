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科技城大綱圖通過 城規：規模大需填塘

【明報專訊】城市規劃委員會昨日通過新田科技城分區計劃大綱草圖、米埔及錦繡花園分區計劃大綱草圖和牛潭尾分區計劃大綱草圖，並同意將圖則呈交行政長官會同行政會議核准。3張大綱圖主要為落實新田科技城（河套區除外）和三寶樹濕地保育公園提供法定規劃框架和管制。城規會表示，大部分委員同意，從北部都會區發展角度，新田科技城位處策略性位置，鄰近河套區和深圳科創園區，能產生協同效應。城規會亦指由於地理限制（多邊被山包圍），以及科技城需具相當規模以帶來「群聚效應」，因此需合理填塘以提供創科用地。

發展局：稍後申撥款 爭年底動工

發展局今天凌晨在facebook專頁發文歡迎城規會決定，形容為科技城發展「重要里程碑」。局方稱新田科技城位於北都心臟地帶，策略定位為創新及科技發展集群樞紐，連同河套區可提供約300公頃創科土地，共約700萬平方米樓面面積，相等於17個科學園，可突破現時創科發展土地不足的局限，為創科產業上中下游全面發展提供空間。政府擬稍後為首階段工程向立法會申請撥款，爭取年底動工。

城規會分別在6月底和7月初召開4天「聆聽會議」，聽取約160名申述人或其代表的意見，以及政府團隊回應，並在昨日內部討論。委員會最終通過3張大綱圖，並同意採納多項申述意見，將之納入日後由城規會審批的「規劃及設計大綱」，要求創科用地項目倡議人發展時須符合相關要求。

採納申述意見 提10要求

根據昨日政府新聞稿，委員同意創科用地規劃需盡可能提供彈性，但亦同意應透過「規劃及設計大綱」改善詳細規劃設計和適當規管。政府會草擬「規劃及設計大綱」，並在諮詢持份者後提交城規會審批，除了詳列個別創科用地的規劃、工程和城市設計等規定，亦會因應申述意見涵蓋10項要求，包括：保留眾多「經常准許用途」的規劃彈性之餘，創科用地用途須切合其規劃意向；完善濕地生境連貫性；優化雀鳥飛行航道設計；制定野生動物走廊和鳥類友善建築物的設計要求；保留歷史古蹟，並尊重鄉村傳統文化；在非建築用地、三寶樹濕地保育公園及「鄉村式發展」地帶毗鄰用地降低建築物高度及提供「樓宇後移」等。

「規劃及設計大綱」會納入創科用地的地契或批地文件，要求項目倡議人根據「大綱」擬備總綱圖，交由發展局之下成立的委員會審批。委員同意修訂新田科技城大綱圖說明書，以加入上述「大綱」要求，以及落實政府就受影響的現有鄉村設施與當地村民保持密切溝通，以尋求妥善的處理方案。

城規會會將其他意見或建議，包括與創科發展、環境及生態規劃、財政安排、道路走線（例如道路L6）等，轉達發展局跟進。

劉國勳促盡快收地換地

新界北立法會議員、民建聯發展事務發言人劉國勳支持城規會決定，認為是全速發展創科新經濟產業的重要鋪墊。劉稱未來仍有收地、原址換地、平整等工作，期望政府盡快啟動，特別是創新科技及工業局應盡快公布科技城創科產業發展計劃顧問研究，盡早交代用地分佈，令換地、收地盡早展開。他又相信政府會嚴格把關，讓發展不影響濕地生態。

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