警冚賭拘46人 主腦聘內地同鄉睇場

主腦夫婦711萬資產凍結 同鄉日薪千元

旺角警區刑事部總督察趙炳輝表示，警方發現有人安排內地同鄉來港管理非法賭場，向他們提供宿舍，並租用工廈處所存放釣魚機，一旦遇到警方執法，亦能盡快恢復營運。警方前日清晨行動，於旺角、九龍城、北角等地搗破共7個非法賭場，另搗破九龍城一個宿舍及調查九龍城一個工廈單位。

行動中拘捕31男15女，介乎23至60歲。集團主腦為一名46歲無業男子。46人中，連同主腦在內的13人涉經營或管理非法賭場罪被捕，其中7人持雙程證；另外31人涉在賭博場所賭博被捕；主腦、其妻及另外兩名傀儡戶口持有人另涉洗黑錢罪。所有人昨被扣查。

警方檢取49部釣魚機、22,226元現金及一些文件，目前已凍結主腦及其妻共670萬元資產，並檢取一部約值41萬元車輛，相信是用犯罪得益購買。調查顯示，涉案主腦過去一年涉嫌洗黑錢約1000萬元。據悉，主腦同鄉來自內地南方省份，賭場賭博收益一年可近1000萬元，主要提供釣魚機、遊戲機等賭博項目。