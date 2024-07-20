警冚賭拘46人 主腦聘內地同鄉睇場

【明報專訊】警方前日搗破非法賭場拘捕46人，包括集團主腦及7名持雙程證的管理者，他們涉嫌「洗黑錢」、「經營或管理非法賭場」及「在賭博場所內賭博」罪，相信已瓦解一個營運非法賭場的集團，另檢獲49部釣魚機並凍結主腦夫婦共711萬元資產。據了解，集團主腦涉以日薪1000元聘請同鄉來港管理非法賭場，又為他們提供宿舍。
主腦夫婦711萬資產凍結 同鄉日薪千元
旺角警區刑事部總督察趙炳輝表示，警方發現有人安排內地同鄉來港管理非法賭場，向他們提供宿舍，並租用工廈處所存放釣魚機，一旦遇到警方執法，亦能盡快恢復營運。警方前日清晨行動，於旺角、九龍城、北角等地搗破共7個非法賭場，另搗破九龍城一個宿舍及調查九龍城一個工廈單位。
行動中拘捕31男15女，介乎23至60歲。集團主腦為一名46歲無業男子。46人中，連同主腦在內的13人涉經營或管理非法賭場罪被捕，其中7人持雙程證；另外31人涉在賭博場所賭博被捕；主腦、其妻及另外兩名傀儡戶口持有人另涉洗黑錢罪。所有人昨被扣查。
警方檢取49部釣魚機、22,226元現金及一些文件，目前已凍結主腦及其妻共670萬元資產，並檢取一部約值41萬元車輛，相信是用犯罪得益購買。調查顯示，涉案主腦過去一年涉嫌洗黑錢約1000萬元。據悉，主腦同鄉來自內地南方省份，賭場賭博收益一年可近1000萬元，主要提供釣魚機、遊戲機等賭博項目。
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