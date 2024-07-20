賣淫中介做性伴 警涉通水脫罪 官：中年出軌「等閒」 棄電話免「敗露」合理

女子認5罪囚36月 官：未證警獲掃黃資訊

警員呂偉霖（46歲）被控2022年12月5日棄置一部用作與女被告孟凡月（33歲）溝通的手提電話。就孟承認的兩項依靠另一人賣淫的收入為生罪、兩項使用他人身分證罪，以及一項未獲入境處長授權而留在香港罪，林官判刑時指她在審訊前認罪，節省法庭時間，判監36個月，充公涉案佣金。

官稱無問身分符「遊戲規則」

審訊時控方多番質疑以呂多年工作年資及經驗，不會不懷疑孟的身分，一般人不會一直住在酒店；林官認為呂的說法並非完全不可能屬實。林官表示，不會就家庭倫理道德下判斷，指事實是現代中年人出軌屬等閒之事，呂與孟交往「純粹好色」，無詢問孟的身分合乎「遊戲規則」，身為有婦之夫為免「小三纏身」而無自揭身分亦屬合理。

林官續指，呂的工作主要是反搶劫和爆竊，無證供顯示呂曾取得掃黃行動的資訊，認為呂無能力向孟通風報信；電話可能有兩人的甜言蜜語，所以當呂認為孟打算「斬纜」時，棄置電話以免「姦情敗露」的做法亦合理。林官認為，若呂事前得知孟的賣淫集團被搗破，不會有膽其後與孟在酒店出雙入對。林官裁定呂扔電話時不知該電話對調查孟案的價值，裁定意圖妨害司法公正罪脫。

【案件編號：DCCC 278/23】