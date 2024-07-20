明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

候診7小時亡 裁死於自然 陪審無建議 事主家屬斥未反映屯院疏忽

【明報專訊】跨境貨車司機2021年7月在內地腹痛，一個月後返港求診，在屯門醫院急症室等候近7小時後死亡。經過4日死因研訊，陪審團昨日一致裁定事主死於自然，無給予建議。死因裁判官表示，即使家屬有意見，研訊已「向真相行出一大步」。事主胞姐庭外表示不滿意，指裁決無法反映醫管局疏忽；姐夫批評院方無密切監察維生指數，錯失搶救機會。明報記者

事主黃潤全（終年55歲）2021年8月18日早上從內地深圳灣口岸抵港，入住屯門醫院隔離病房等候X光檢查結果，同日晚上死亡。根據證供，事主下午近2時至8時候診時無任何醫療紀錄；作供醫生和護士長承認未必有時間照料事主，事發正值新冠疫情，醫護一般不會進入隔離病房診症，會以電子顯示屏監察病人。

裁判官林希維昨日引導陪審團可考慮裁定事主死於自然又或作出「存疑裁決」。林官提及，事主從內地返港入住隔離病房，此安排在疫情後已不存在，陪審團給予建議要考慮通用性。陪審團退庭商議近一小時後，裁定事主死於腸部T細胞淋巴癌，導致小腸穿孔及急性腹膜炎，無給予建議。

林官向家屬致以慰問，表示家屬可能有不少看法，但透過研訊，事發經過已清楚很多。事主胞姐在庭外眼泛淚光，表示感覺沉重、無話可說，「如果（醫護）有照顧到佢，未必咁快喺當日就死」。她稱作為小市民，不知如何向醫管局索償，胞弟離世後遺下年幼兒子，一家人非常難捱。

屯院：事後已採措施加強監察

屯門醫院發言人表示知悉及尊重死因庭裁決，會為家屬提供所需協助。院方表示，事發後已成立委員會檢視個案，並落實改善措施，包括制訂工作指引確保醫護交更時，清晰地向下一更交代獨立診症室病人情况。院方亦已提醒團隊照顧獨立隔離的病人，須定時入診症室內監察病人。

院方續稱，醫管局已採取措施加強監察急症室病人，全港18間公立醫院急症室已引入急症室電子系統（eAED），協助監察候診病人；急症室亦增設遙距監測儀器，為有臨牀需要的病人提供維生指數監察，例如血壓、心跳和血氧飽和度。

【案件編號：CCDI 1035/21】

（死因研訊）

相關字詞﹕死於自然 急症室 屯門醫院 新冠疫情 死因研訊

上 / 下一篇新聞

科技城大綱圖通過 城規：規模大需填塘
科技城大綱圖通過 城規：規模大需填塘
貨尾政府不「包底」 樂建居截標收一標書
貨尾政府不「包底」 樂建居截標收一標書
屋苑搗3億元可卡因倉拘一人 貨貼C朗相片辨質素
屋苑搗3億元可卡因倉拘一人 貨貼C朗相片辨質素
西貢鯨殞因大船劏背 漁署倡禁觀鯨 料無關觀鯨船快艇 外地鯨豚出沒將採三級應變
西貢鯨殞因大船劏背 漁署倡禁觀鯨 料無關觀鯨船快艇 外地鯨豚出沒將採三級應變
引至外海增生存率 漁署：可行性甚低
引至外海增生存率 漁署：可行性甚低
女排賽辱國歌 自閉男罪成下月判
女排賽辱國歌 自閉男罪成下月判
中標價2億 房屋局批首個簡屋營運合約
中標價2億 房屋局批首個簡屋營運合約
公屋戶阻房委執法可扣15分 屬最高級別等同高空擲物 餵鴿扣7分
公屋戶阻房委執法可扣15分 屬最高級別等同高空擲物 餵鴿扣7分
英諜案女子遭索償 官質疑經貿辦出資
英諜案女子遭索償 官質疑經貿辦出資
貨車攔腰撞九巴釀7傷
貨車攔腰撞九巴釀7傷
受傷警先後索償施襲者警務處 官指重複擱置審訊
受傷警先後索償施襲者警務處 官指重複擱置審訊
理大外暴動 12人認罪囚36至40月
理大外暴動 12人認罪囚36至40月
公司總數新高 清盤呈請上半年升三成 莊太量：註冊增顯復蘇 關焯照：破產更反映實况
公司總數新高 清盤呈請上半年升三成 莊太量：註冊增顯復蘇 關焯照：破產更反映實况
調查稱近半人感空舖增 新民黨倡房會食環減租
調查稱近半人感空舖增 新民黨倡房會食環減租
兩黨見特首 均提低空經濟
兩黨見特首 均提低空經濟
政府指郵輪遊艇會欠租 碼頭營運商確認租戶被逐
政府指郵輪遊艇會欠租 碼頭營運商確認租戶被逐
賣淫中介做性伴 警涉通水脫罪 官：中年出軌「等閒」 棄電話免「敗露」合理
賣淫中介做性伴 警涉通水脫罪 官：中年出軌「等閒」 棄電話免「敗露」合理
警冚賭拘46人 主腦聘內地同鄉睇場
警冚賭拘46人 主腦聘內地同鄉睇場
失明者做法官 助法庭看清社會 密歇根最高法院盲人法官：我可以，其他殘疾者亦勝任各工種
失明者做法官 助法庭看清社會 密歇根最高法院盲人法官：我可以，其他殘疾者亦勝任各工種
虛幣平台涉騙2.8億 AAX第三人返港被捕
虛幣平台涉騙2.8億 AAX第三人返港被捕
警涉強姦女子還押 控方禁披露兩人關係
警涉強姦女子還押 控方禁披露兩人關係
少年認刀傷保安 稱事主容貌似父
少年認刀傷保安 稱事主容貌似父
「設施用途調整」 68年牧愛幼稚園停辦
「設施用途調整」 68年牧愛幼稚園停辦
九市速遞：皇崗推夜間接駁車 前海月底增自動駕駛巴士
九市速遞：皇崗推夜間接駁車 前海月底增自動駕駛巴士
九市速遞：廣東上半年出口升12% 居民八大消費增
九市速遞：廣東上半年出口升12% 居民八大消費增
九市速遞：第二屆暑期港澳青年創新創業嘉年華開幕
九市速遞：第二屆暑期港澳青年創新創業嘉年華開幕
九市速遞：佛山地鐵推出行李寄存
九市速遞：佛山地鐵推出行李寄存
九市速遞：灣區貨運轉關啟新模式
九市速遞：灣區貨運轉關啟新模式
灣區手記：自助糖水店 ／文：尚東美
灣區手記：自助糖水店 ／文：尚東美
【Emily】小學生功課壓力山大 新思維倡功課上限一小時
【Emily】小學生功課壓力山大 新思維倡功課上限一小時
【Emily】港鐵高層巡太子站 鐵路迷「野生捕獲」
【Emily】港鐵高層巡太子站 鐵路迷「野生捕獲」
【Emily】兩區60區議員 上周上海上堂 交流學習「基層治理」
【Emily】兩區60區議員 上周上海上堂 交流學習「基層治理」
【Emily】港澳百律師上廣州 嘗培訓「頭啖湯」
【Emily】港澳百律師上廣州 嘗培訓「頭啖湯」
【Emily】今日或掛波 聽日狂風雷暴
【Emily】今日或掛波 聽日狂風雷暴