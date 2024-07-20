候診7小時亡 裁死於自然 陪審無建議 事主家屬斥未反映屯院疏忽

事主黃潤全（終年55歲）2021年8月18日早上從內地深圳灣口岸抵港，入住屯門醫院隔離病房等候X光檢查結果，同日晚上死亡。根據證供，事主下午近2時至8時候診時無任何醫療紀錄；作供醫生和護士長承認未必有時間照料事主，事發正值新冠疫情，醫護一般不會進入隔離病房診症，會以電子顯示屏監察病人。

裁判官林希維昨日引導陪審團可考慮裁定事主死於自然又或作出「存疑裁決」。林官提及，事主從內地返港入住隔離病房，此安排在疫情後已不存在，陪審團給予建議要考慮通用性。陪審團退庭商議近一小時後，裁定事主死於腸部T細胞淋巴癌，導致小腸穿孔及急性腹膜炎，無給予建議。

林官向家屬致以慰問，表示家屬可能有不少看法，但透過研訊，事發經過已清楚很多。事主胞姐在庭外眼泛淚光，表示感覺沉重、無話可說，「如果（醫護）有照顧到佢，未必咁快喺當日就死」。她稱作為小市民，不知如何向醫管局索償，胞弟離世後遺下年幼兒子，一家人非常難捱。

屯院：事後已採措施加強監察

屯門醫院發言人表示知悉及尊重死因庭裁決，會為家屬提供所需協助。院方表示，事發後已成立委員會檢視個案，並落實改善措施，包括制訂工作指引確保醫護交更時，清晰地向下一更交代獨立診症室病人情况。院方亦已提醒團隊照顧獨立隔離的病人，須定時入診症室內監察病人。

院方續稱，醫管局已採取措施加強監察急症室病人，全港18間公立醫院急症室已引入急症室電子系統（eAED），協助監察候診病人；急症室亦增設遙距監測儀器，為有臨牀需要的病人提供維生指數監察，例如血壓、心跳和血氧飽和度。

【案件編號：CCDI 1035/21】

（死因研訊）