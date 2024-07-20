灣區手記：自助糖水店 ／文：尚東美

印象中，自助糖水店好像兩年前有媒體報道過，當時應該是考慮到疫情封控，市民又想食糖水而想到的商機，沒想到今日還能遇到。然而筆者好奇，前後左右都有糖水舖，外賣也很方便，誰會來光顧自助糖水店？朋友指一指：「24小時營業，而且每杯只要8元，是糖水舖關門後的選擇。」

當日筆者已在隔壁吃過糖水，無緣試試8元出品的質素，而兩次經過，只見有人坐在店內，起初還以為是店主，看清原來只是街坊在店內乘涼玩手機，對於該店一天能有多少銷售額，實在難估算，尤其是糖水不能存放太久，這些損耗都是成本壓力。

無人自助商店早在2017年便於內地流行，一度如雨後春筍，但熱潮來得快也去得快，2020年已幾近絕迹；香港的無人自助商店「北角士多」去年也黯然離場。無人店的一大難題是對人性的考驗，首先是要客人有自覺意識付足錢，這問題還可以透過自動售賣機解決，例如自助糖水店要先掃碼付錢才能取糖水，杜絕偷竊；另一問題是一些大媽大叔將商店當成自己地方，在店內涼冷氣聊天等，阻礙影響客人。

文：尚東美