九市速遞：皇崗推夜間接駁車 前海月底增自動駕駛巴士

另外，深圳巴士集團表示已取得深圳市智能網聯汽車載人示範應用資格，獲批開行並營運4條自動駕駛巴士線路，預計7月底投入服務。其中B998循環線將行駛前海合作區，從前海合作區總站出發，途經弘毅大廈、前海灣地鐵站、前海金融峽谷東、前海大廈。試行期間免費，乘客可在「深巴出行」微信小程序，點擊「自動駕駛」線上預約乘坐，正式行駛後的票價為1元人民幣。

深圳巴士集團稱，B998將是深圳市第一條由公交營運企業開行的自動駕駛巴士線路，採用全新6米9座新能源自動駕駛巴士（圖），車身以「深港元素、前海特色」為設計理念塗裝，車輛搭載高清車載攝錄鏡頭和雷達，可360度精準感應周圍的車輛、行人、非機動車及路况變化。集團亦計劃今年內在前海投放20輛自動駕駛巴士，打造合作區內涵蓋地鐵站、商圈、居民住宅區、中央商務區、產業園區、文旅景區等的自動駕駛巴士車隊。