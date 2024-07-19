鄧桂思案 獲撤控誤殺 兩醫申訟費被拒 官：「有需要無開藥」自招嫌疑

病人鄧桂思於2017年到聯合醫院求診，其後出現急性肝衰竭，兩度換肝後不治。死因庭陪審團今年5月以4比1裁定鄧服用高劑量類固醇，但沒有同時獲處方抗病毒藥物，導致乙肝發作，裁定鄧死於不幸。涉事醫生林治崑和陳小劍去年1月被控誤殺罪，同年8月獲撤控。辯方向法庭申請訟費，律政司反對申請，法庭押後至昨日就訟費裁決。

官：申請門檻非能否入罪

暫委裁判官陳姵妏表示，法庭考慮訟費申請的門檻，不是被告能否入罪，而是被告是否有自招嫌疑，使法庭剝奪其訟費權利。陳官引述紀錄稱，林治崑曾20次診治乙肝病人，當中有19次處方抗病毒藥；陳小劍則在25次診症中，有24次處方藥物。此外，兩人在醫委會紀律聆訊承認疏忽及錯誤，裁定專業失當的指控成立。

陳官提及，控辯雙方均呈上專家報告，法庭無機會聽取專家證供，不會考慮接納證供與否。陳官引述報告稱，有辯方專家爭議病人事隔約半年後死亡，未能肯定刑事誤殺的因果關係，另有控方專家形容被告涉疏忽（omission）和失察（oversight）。

拒作供醫專證人不止一個

陳官表示，大眾對專業醫生有較高期望，兩名被告並非有意偏離專業操守，與類似案例相比，兩人的行為不算備受譴責。陳官強調，兩人知悉鄧桂思是乙肝患者，明知有需要卻無處方抗病毒藥，構成自招嫌疑，遂駁回訟費申請。

早前庭上提及，香港醫學專科學院的證人曾協助警方調查，後來拒絕合作，削弱控方案情，控方綜合考量之下撤控兩人誤殺罪。陳官昨表示，拒絕作證的醫專證人多於一人，但法庭僅審視訟費申請，不會考慮控方證據是否足夠定罪。

【案件編號：ESCC 98/23】