醫局：不能事後孔明 難做足檢查

死者姊：人手不足「犧牲者」

事主長姊陳辭稱，專家認為若其胞弟當時獲適當醫治，「佢應該唔會當日就走咗」，認為胞弟是醫療監察不力及人手不足下的「犧牲者」，感嘆「任何一個自己人都接受唔到」。長姊提及胞弟有一個一歲大兒子，惟他「乜嘢都冇交低就走咗」，對此深感遺憾。

醫管局代表大律師文嘉樂陳辭稱，不能忽略事主在內地醫院直至到屯門醫院時情况均穩定，而他在病房等待X光檢查結果有目的和意義，否則醫護無法作出急性腹膜炎的診斷，強調「當時醫護人員唔可以預知未來」。文又稱，事主患有晚期淋巴瘤，另有中風及糖尿病病史等不利於做手術的因素，專家亦確認即使做化療，生還率也不高，邀請陪審團裁定事主「死於自然」。

文最後強調，案發時正值新冠疫情，證供顯示無醫護「游手好閒」，問題未必出自制度，或是長期人手不足問題。文提醒，陪審團的建議須確實可行，而屯門醫院事後有改善，包括定期檢視病人維生指數、在病房增設透明窗戶等。

（死因研訊）