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港聞二

病人候診亡 專家證人：6小時沒醫療紀錄難言合理

【明報專訊】跨境貨車司機2021年7月在內地腹痛，一個月後返港求診，在屯門醫院急症室等候近7小時後死亡，死因研訊昨續。急症科專家證人供稱，事主到急症室時獲適當分流，但及後6小時未有任何醫療紀錄，形容後續醫學評估及監察不理想，低估了個案的嚴重性，相關醫療服務屬標準以下。結案陳辭時，事主長姊形容事主是醫療監察不力及人手不足下的犧牲者；醫管局則指事主入院時情况穩定，認為不能「事後孔明」（見配稿）。

無驗血 醫療服務「標準以下」

事主黃潤全（終年55歲）2021年8月18日入屯門醫院急症室，同日晚上死亡。

香港大學醫學院急症醫學系臨牀教授Timothy Rainer（譚偉恩）以急症科專家證人身分作供。Rainer為事件撰寫報告，指事主被分流約半小時後見醫生的做法合理；惟後續醫學評估不理想，當日下午2時至8時均沒有任何醫療紀錄，難以言之成理；院方亦無為事主做腹部及血液檢查，醫療服務為最低限度、標準以下。報告亦指出，治療淋巴瘤的存活率為15%至25%，而因缺乏文件紀錄，未能評估延遲提供合適治療會否導致死亡，但認為醫護未有及時評估事主情况可能促致死亡。

現屍斑 料發現時已死兩三小時

Rainer在報告提及，屍斑會在死亡後兩小時後出現，推算事主在被發現的2至3小時前已死亡。死因裁判官林希維引述法醫證供指出，事主因T細胞淋巴瘤導致小腸穿孔及急性腹膜炎致死，詢問Rainer是否同意這自然死亡的死因。Rainer表示同意這是整體死因，但不肯定其「即時死因」，認為病人一般不會突然急性腹膜炎而死。

醫管局代表大律師文嘉樂稱，病人須先照肺片及X光片，才能確定要送往內科或外科，若結果揭示令人擔憂的情况，才會做電腦掃描。Rainer表示，事主的情况介乎第二級「危急」至第三級「緊急」，並有明顯腹脹，若醫生對外科需要持高度懷疑，則可要求做電腦掃描。

就評估事主外科需要一事上，文認為當時事主並無發燒、屙嘔、胸腹痛等症狀，因而醫護的懷疑未必高。Rainer不同意，稱雖然事主入院時情况相對穩定，但他當時心速過快、血壓下壓過高，腹部極之膨脹，已顯示情况嚴重，醫護應與放射科醫生討論是否需要做電腦掃描。Rainer又稱，小腸穿孔可以無徵狀，資料不足下亦無法確定事主是否適合接受手術或化療。

稱分流合理 倡應診跳出固有指引

Rainer就案件提出數項建議（見表），包括院方需用心電圖機等儀器定時監測病人情况。林官指出，按現時指引，第三級病人應不需使用儀器；Rainer同意本案分流合理，惟望臨牀醫生應診時，能跳出固有指引（think outside the protocols）評估個案，為有需要病人提供適切治療。研訊今續，料裁判官將繼續就裁決引導陪審團。

【案件編號：CCDI 1035/21】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕腹膜炎 淋巴瘤 跨境貨車司機 新冠疫情 死因研訊 急症室 屯門醫院

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