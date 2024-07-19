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來港船少 郵輪遊艇協會遷星洲 指政府不重視業界 文體旅局：有積極爭取郵輪來港

【明報專訊】曾主辦啟德郵輪碼頭市集、主要為外國郵輪招聘船員的香港郵輪及遊艇業協會，昨日向本報表示已撤出香港，稱政府不重視郵輪業發展，近月啟德郵輪碼頭訪港郵輪亦少，故7月10日決定遷冊到新加坡。文化體育及旅遊局表示一直與國際郵輪公司保持直接緊密的聯繫，積極爭取更多郵輪停泊香港。按啟德郵輪碼頭船期，今年6至8月每月有一艘郵輪停泊，其中6月及7月的郵輪均為深圳「地中海榮耀號」，8月則為「Norwegian Spirit」。有旅遊業人士表示，愈來愈多郵輪公司以新加坡作母港。

局方：派船來港公司數目復疫前

文體旅局發言人昨晚回覆查詢稱，旅遊事務署和香港旅遊發展局一直十分重視香港郵輪業發展，並持續透過不同措施，推動香港郵輪業復蘇。局方表示，一直與國際郵輪公司保持直接緊密的聯繫，積極爭取更多郵輪停泊香港；今年派船來港的郵輪公司數目有29間，較去年增11間，回復至疫情前水平。

資料顯示，去年全年共18間郵輪公司在港提供合共164航次，全年航次總數回復至疫情前75%。

協會主要代聘船員

指啟德碼頭管理不符預期

香港郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈昨向本報稱，協會是一個會員平台，形式如同商會，外國郵輪由於在港沒有辦公室，故協會會為郵輪招聘船員，當有郵輪到港時亦會聯繫本地商戶及學校團體，業務並非來自商業活動，而是郵輪公司給予的會員費。她說協會總部設於意大利，目前有193個郵輪及遊艇行業公司會員，包括地中海郵輪、皇家加勒比國際遊輪。

楊表示，有郵輪公司仍關注本港自2019年後的政治氣氛，亦認為消費、本土文化及餐廳都未能達到預期效果，她亦認為啟德碼頭管理及交通方面未符預期，去年中增加的交通配套取消，香港市場已不吸引；相反廣州南沙等推出政策吸引郵輪停泊，周邊地區及城市都積極搶佔郵輪市場。

否認事涉欠租 「與商戶無關」

對於有消息指協會中人涉及拖欠啟德郵輪碼頭商舖租金，楊梓呈重申協會與商戶沒關係，僅曾在碼頭借用場地辦市集，與碼頭方亦沒租約，事件不涉及商業糾紛，形容協會是「中立角色」。

楊梓呈說，協會於2016年成立，她個人是以義務性質參與。她說協會主要招聘港人船員，日後港人如希望從事郵輪工作，便要經新加坡處理。她說政府或相關機構沒有聯絡會方，「協會嘅角色都係個簡單商會，離開碼頭咪離開囉」，很多時候意見反映後，亦沒有獲得積極回應。

金怡：政府常「食檸檬」 遜星洲

金怡假期董事長葉慶寧表示，訪港郵輪被新加坡「搶晒」，愈來愈少郵輪以香港作母港。他說知道政府極力爭取郵輪來港，但經常「食檸檬」，相反新加坡可吸引不少郵輪公司作母港，例如迪士尼首艘亞洲郵輪「迪士尼探險號」。他說每艘郵輪投資10多億元，建造時已考慮航線，質疑政府為何未能爭取迪士尼郵輪來港，「蛇口、南沙都虎視眈眈，搶你生意」。

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