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西九准賣樓馮程「鬆口氣」 稱不糾纏追討高鐵遲交地賠償

【明報專訊】政府日前公布批准允許西九文化區出售約17萬平方米住宅發展項目，以紓財困問題。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀形容「鬆了一口氣」，可在毋須動用政府資源下解決現金流問題，讓西九有「後盾」，繼續透過融資支付未來的營運和資本開支。對於會否向高鐵遲交地而追討賠償，她說暫時不想糾纏於此。

被問到會否向高鐵遲交地而追討賠償，馮程淑儀昨於商台節目《在晴朗的一天出發》回應稱暫不想糾纏於此，強調最重要是盡快開展地庫及2A區工程。她說，高鐵於2020年初才歸還2A區用地，「延遲真的對我們有影響」；但她稱同時受惠於高鐵，包括高鐵帶動到很多旅客，以及令嶺南大學及恒生大學在西九開設分校。

被問有否向港鐵追回土地，她稱當時未上任管理局行政總裁，但相信一定有追過，指高鐵在興建過程中遇上很多困難，認為「逼佢哋還都好難」。

另外，對於有否信心10年後可自負盈虧，馮程淑儀表示有信心方案支持營運「可以多過10年」。她說，西九最大優勢是土地及地理位置優越，「商業土地根本未開始發展」；又稱過去幾年在國際已取得一定成績，很多外國博物館及機構願意跟西九合作，強調不會「坐等10年」。她認為，西九可帶動本港整個文化創意產業發展，「做大個餅」；又說會繼續跟政府商討長遠方案，「其實心底裏有一些方案」，但目前想「先行這一步，看看這樣行下去是否一個正確的方案」，及後希望得到政府在政策等方面支持。

項目至少分兩三期推售

馮程淑儀昨於港台節目《千禧年代》亦提到，第二區住宅發展項目土地仍屬西九擁有，將與私人發展商合作發展，不會自行發展。她說，該項目不一定要在10年內全部出售，會循序漸進地售賣，認為至少分兩至三期推售。

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