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港聞二

70年樓強拍門檻65% 拍賣後准小業主短留

【明報專訊】立法會昨三讀通過《2023年土地（為重新發展而強制售賣）（修訂）條例草案》，條例草案建議，旺角及灣仔等7個「指定地區」樓齡達50至59年私人樓宇，強拍申請門檻由80%降至70%；「非指定地區」樓齡達60至69年亦降至70%，70年樓齡均降至65%。多名議員支持草案，惟議員江玉歡稱不能支持降低「非指定地區」的強拍門檻，明言投棄權票，新思維狄志遠提出修正案，建議維持非指定地區80%的強拍門檻，最終遭否決。

最快8月底設辦事處支援中心

發展局及後補充，會爭取今年8月底成立辦事處及支援中心，辦事處屬發展局架構內，將會統籌和督導條例通過後的後續工作，特別是公眾教育及宣傳工作，包括盡快推出指南，以協助業界和公眾掌握修訂後的強拍制度的內容及實際操作。

局方表示，辦事處另一功能是督導支援中心的工作，支援中心在強拍申請的不同階段為小業主提供一站式支援服務，亦會聯同地區組織，加強在老舊地區和有較多收購活動的地區的宣傳和公眾教育，加深小業主了解強拍、權益和法律保障。

便利相連地段強拍申請

草案建議，便利相連地段的強拍申請、精簡強拍制度法律程序，以縮短申請處理時間及加強支援自用物業的小業主，容許他們在地段拍賣後仍能短暫使用相關物業等。

江玉歡認為，當局低估因降低強拍門檻後受影響數量戶大增的可能，並舉例以一幢300伙的非指定地區舊樓為例，當局若將現時80%門檻改為70%，受影響小業主數量達90戶，將牽連甚廣。她說，小業主擔心降低強拍門檻及新引入的便利毗鄰地段強拍申請，將有助發展商以較低收購價購入業權及申請強拍。九龍中楊永杰表示，重建可改善居住環境，毋須再面對處理消防令、大維修、漏水等，稱門檻若為80%，會打掉業主重建希望，令他們繼續在深淵裏掙扎。

發展局長甯漢豪表示，偶然會聽到有媒體指草案的得益者是發展商，「但對政府而言絕對不是事實」，政府看重的是推動重建老舊和失修樓宇，消除樓宇安全隱患，改善生活環境。甯說，每當講起強拍，就好像是無助的小業主和開發商對壘，希望將來此情况或感覺會改變，強調政府會介入。

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