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港聞二

地署3D地圖暫涵九龍離島 年底或覆蓋全港

【明報專訊】為促進政府地理空間數據的開放和共用，地政總署近年推出「Open3Dhk」可視化三維地圖，目前地圖已覆蓋九龍東、九龍中、大嶼山及離島，市民可免費瀏覽。有別一般市民常用的電子地圖，這地圖加入測量、實時數據等功能。地政總署長黎志華向本報表示，覆蓋全港的可視化三維地圖預計今年底至明年初推出。他形容製作地圖如基建，未來會加入更多功能，甚至推廣至不同業界，發掘更多商機和用途。

設測量功能 助查山徑看景觀

負責研發製作地圖的高級土地測量師（地理信息系統項目組）韓逸熙表示，地圖中的建築物都經過測量製成，故可量度其高度、斜度、深度和面積，希望幫助市民解決生活遇到的問題，例如查看行山徑高度、無障礙設施位置、目的地距離、天氣等，從而更有效規劃行程；發展商亦可利用測量功能，量度路段闊度、天橋高度、建築物景觀、計算地盤需挖掘泥土的體積等。韓說，未來會考慮推出手機應用程式版本，暫未有時間表。

年底刊2031到期地契續租公告

另外，《政府租契續期條例》 本月5日起生效，地政總署已刊登首份「續期公告」，涵蓋當日至2030年底到期地契，合共376個地段全獲續期，今年底會刊登下一份公告，涵蓋2031年到期地契。黎志華表示，修例時曾與銀行界溝通，業界對這做法絕對支持，因可提供確定性和清晰度，即使不予續約也會提前6年預告。至於哪些情况會不予續約，黎稱嚴重違反土地契約、《城規條例》、《建築物條例》等，情節嚴重兼屢勸不改，才會走到這步。

（專訪．下）

相關字詞﹕智慧城市 測量 地政總署

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