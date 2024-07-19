「最差已過」 地署：賣地機制毋須改 不用跟隨港鐵市建分紅 盡量減附帶條件

明報記者 李淑瑤

上年度兩流標 歸因市况差發展商保守

黎志華表示，政府賣地機制行之有效，只不過到了市况差時，就出現了這些流標，當然每次流標之後政府都會檢視有無辦法做得更好，例如招標條款中有些東西可否再寫清楚點，或者不要掛那麼多「聖誕樹」（附帶要求）。他引述有發展商說，招標條件有時又要建條道路，又要起老人中心，這麼多東西，令計數又計多了、興建工程時間又長了。黎稱會盡可能不要將這麼多附帶的條件要求寫進去，讓發展商專心發展項目。

料原址換地不果因建築成本及息口

除上年度賣地收益未如理想，早前北部都會區有多幅原址換地未能成事。黎志華說，據他所知「死因」是價錢談不攏，但認為補地價非主因，而是建築成本貴和息口高。他說，古洞北、粉嶺北的最新標準地價也不過每呎約3000元，有一幅成交個案的補地價亦是每呎約二千多三千元，而由於目前利息高企，就算是上市公司，融資沒四五厘也借不到錢，加上建築成本似乎一直上升，每呎最少五六千元。他認為補地價相對息口和建築費不過是「豉油」。

一直與業界溝通 有意見都可商

黎又說，一直有與業界保持溝通，例如地產建設商會、測量師學會等，如他們有何意見都可與政府商討。他認為與地產商和專業人士的討論最好是就政策討論，而不是拿自己的個案出來談，尤其對地政總署的一般安排，例如交的文件可否精簡、就土地業權發放的賠償可否快一點，甚至可否以宣誓或保證金簡易處理業權可能有瑕疵或不明確之處，這些都是可商討的。

1992年加入政府政務職系，黎志華見證過多次樓市起跌，「今次是第三個周期」。經歷過SARS和金融海嘯之後的反彈，他相信樓市和經濟永遠都有周期定律，會以平常心看待高低起跌；又說物極必反，「升得太高後有調整是正常的，跌到殘的話，也一定會有人撿便宜貨」。他又稱，早年美國不斷加息，但至少現在大家不會說美國再加息，最多是說減息幅度有多大、有多快，所以認為「最差的時間過了」。

地署未來頭號工作收地 調撥近百人

出任地政總署長近4年的黎志華，下周二將出任財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）。他表示，地政總署未來數年頭號工作是收地，如收不到地，其他工程部門就無地方做事，其他事情也發生不了，所以要放最多的資源，人手方面東拉西扯下先後調撥近100人做收地工作，另一方面署方亦會利用電子手帳，加快人口凍結工作的效率。

（專訪．下）