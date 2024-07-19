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廖孖記結業 東主：不太認同食安檢測方式

【明報專訊】以腐乳馳名的百年老字號「廖孖記」，出產的瓶裝「廖孖記衛生腐乳王」本月兩度被食物安全中心檢出蠟樣芽孢桿菌超標，近日結業。第四代傳人廖晃業昨稱，對食安中心的檢測方式及結果「有些不認同」，又說職員最近一次取走的腐乳，是被要求「改善」後特別以「從未試過」方法製作並提供的一樽「樣本」。食環署昨發稿回應稱，抽取樣本方法是以顧客身分購買商品，食環署人員不會向相關店舖透露身分。

店東：所交樣本屬新製法只一樽 食環：顧客身分買

廖孖記位於油麻地的地舖昨貼出「結業」告示。廖晃業接受傳媒訪問時確認結業，稱因家中長輩「不喜歡面對壓力」，現時已遣散全店不多於10名員工，對結業感可惜，慨嘆「可能是天意」。

廖晃業稱，食安中心月初發出食物警報後，便沒再生產該款腐乳，「正常都唔會再做，都要再睇點樣跟進」，被指超標12倍的樣本，是按中心要求「改善」後，以「從未試過」製作方式提交的「樣本」，「只得一樽」，不存在「受影響批次」的產品。

3抽查2超標 店家指檢測不公毁譽

食環署發言人昨稱，食安中心6月底從西營盤一個零售點抽取一個瓶裝腐乳檢測，測出每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌；7月初從佐敦一個零售點購買另一批次，該次每克含菌量為1萬，屬尚可而非滿意水平，需再跟進；7月中第三度抽查，在佐敦同一地點購買另一批「瓶裝腐乳產品」，含菌量升至每克130萬，超出《食品微生物含量指引》中每克含菌量不可超過10萬的規定，指令相關零售商和生產商停售及回收產品，現將繼續調查。

第三代傳人廖太早前受訪批評檢測不公，包括網上公開的檢測內容指無按規定標示最佳食用日期，卻有列出產品的「此日期前最佳」資料，亦無附載產品圖片；又指被抽取過樣本的西營盤零售點，曾解釋或因存放不當導致超標，但未被理會，店舖多年聲譽一朝盡喪，廖太心灰意冷，萌生結業念頭。

旅發局推廣項目「香港‧大城小區—西九龍」曾推薦「廖孖記」為該區景點之一，相關介紹網頁昨已無法顯示，項目宣傳片仍可瀏覽，片中介紹其腐乳可塗麵包、煮齋菜、撈飯及煮卡邦尼意粉。

旅發局曾推薦 網頁現無法顯示

位於堅尼地城的食品零售批發店「辦貨館」昨在facebook表示，有一批同款腐乳，消費滿300元即免費送一罐。老闆鍾先生說，因之前進貨的供應商未能再供貨，6月底首次從「廖孖記」入貨48罐腐乳，不料「一入就有新聞出」。他說已售出10多罐，有兩名客人希望退貨，但冀領取餘下約30罐的客人反應熱烈，他亦有「留了一點點」給自己。

店舖位於油麻地閩街的「廖孖記」，1905年由廖仕忠及廖仕榮兄弟創立，至第二代傳人廖雄，腐乳生意外銷至越南、日本、美洲及悉尼等地，佔當時銷量20%。他其後於油麻地興建廖孖記樓，現時樓高6層，地舖經營腐乳生意，藝人周潤發、鄭裕玲等曾光顧。

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