明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

消委致歉歸錯類 農夫山泉改評滿分 列入新闢「飲用天然水」類別 溴酸鹽遠低歐盟上限

【明報專訊】內地樽裝水龍頭品牌「農夫山泉」周二向消委會發律師信，批評其瓶裝水測試報告標準判斷有誤等，要求澄清和道歉。消委會昨發聲明稱，將其由原本歸類的「天然礦泉水」改列為「飲用天然水」的獨立類別，經重新評分後整體表現由4.5星升至5星，罕有地就樣本歸類出現落差而引起的誤會致歉。本報昨向消委會查詢今次是否首次因應有公司投訴而更改調查結果，截稿前沒回覆。

公司市值彈6% 收市價兩周高

農夫山泉昨稱已收悉消委會的澄清，測試結果充分顯示公司產品全面符合標準，可安全飲用，該公司持續為香港市場提供安全、優質產品和服務。翻查資料，農夫山泉昨全日成交9.19億元，收報35.35元，較前日升6.48%，收市價兩周以來最高。消委會周一發布測試結果，農夫山泉當日起一連兩日市值共蒸發約131億元。

消委會本周一發布瓶裝水測試結果稱，「農夫山泉」樣本檢出每公升3微克溴酸鹽，達歐盟對天然礦泉水及泉水的標準上限。農夫山泉翌日派代表到消委會總部投訴並發律師信，指其標準判斷有誤等，引起香港及內地消費者恐慌，對公司造成巨大損失，鄭重要求澄清及道歉。

消委稱列礦泉水因礦物量近 晤公司後改類

消委會昨就測試樣本結果發聲明澄清，稱日前與農夫山泉代表會面後了解到有關產品既非「天然礦泉水」亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，而該公司所採標準為內地《食品安全國家標準包裝飲用水》，故將該樣本改列為「飲用天然水」的獨立類別。

該會稱若以TDS（溶解性總固體）值比較，該樣本口味較一般天然礦泉水淡，與一般純淨水比較則較濃。根據歐盟對飲用水的溴酸鹽最大限值為每公升10微克，該樣本檢出每公升3微克屬「飲用水」準則值範圍內，遠低於上述準則值，可安全飲用，重新評分後該樣本整體表現由4.5星調整至5星。

消委會解釋，去年底職員為相關測試的30款樣本蒐集資料時，留意到樣本來自不同產地，其中29款清楚標示水的類別，農夫山泉則標示為「飲用天然水」，鑑於其成分列表標示的4款礦物質含量與「天然礦泉水」相近，職員遂歸類為天然礦泉水。

張欣宇：顯消委重公信 倘公司仔細回應可避

立法會議員張欣宇尊重消委會主動澄清的態度，認為做法反映消委會重視公信力，並非針對任何品牌，貫徹專業與公道精神。他認為事件理應告一段落，提到消委會雖在分類上不夠嚴謹，但發表報告前曾向公司查詢，「若涉事公司能更仔細回應，提供更多資訊，相信可避免事件」。

農夫山泉日前批評消委會以「上限」或「下限」，而非「合格」或「不合格」作為評估產品的標準，屬有意誤導。張欣宇稱消委會非發牌機構，以不同標準比較不同產品的性價比是合理做法，有助消費者了解不同產品質素高低，故不認同有關說法。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

消息稱非「跪低」 秉持科學再分類
消息稱非「跪低」 秉持科學再分類
廖孖記結業 東主：不太認同食安檢測方式
廖孖記結業 東主：不太認同食安檢測方式
來港船少 郵輪遊艇協會遷星洲 指政府不重視業界 文體旅局：有積極爭取郵輪來港
來港船少 郵輪遊艇協會遷星洲 指政府不重視業界 文體旅局：有積極爭取郵輪來港
病人候診亡 專家證人：6小時沒醫療紀錄難言合理
病人候診亡 專家證人：6小時沒醫療紀錄難言合理
醫局：不能事後孔明 難做足檢查
醫局：不能事後孔明 難做足檢查
鄧桂思案 獲撤控誤殺 兩醫申訟費被拒 官：「有需要無開藥」自招嫌疑
鄧桂思案 獲撤控誤殺 兩醫申訟費被拒 官：「有需要無開藥」自招嫌疑
港澳推手機二維碼過關 可快一兩秒 免出示身分證仍須指紋人面識別 280萬人即時受惠
港澳推手機二維碼過關 可快一兩秒 免出示身分證仍須指紋人面識別 280萬人即時受惠
屠龍案下周四結案陳辭
屠龍案下周四結案陳辭
被拒加入《榮光》案 鄒幸彤再申上訴駁回
被拒加入《榮光》案 鄒幸彤再申上訴駁回
「最差已過」 地署：賣地機制毋須改 不用跟隨港鐵市建分紅 盡量減附帶條件
「最差已過」 地署：賣地機制毋須改 不用跟隨港鐵市建分紅 盡量減附帶條件
地署3D地圖暫涵九龍離島 年底或覆蓋全港
地署3D地圖暫涵九龍離島 年底或覆蓋全港
70年樓強拍門檻65% 拍賣後准小業主短留
70年樓強拍門檻65% 拍賣後准小業主短留
西九准賣樓馮程「鬆口氣」 稱不糾纏追討高鐵遲交地賠償
西九准賣樓馮程「鬆口氣」 稱不糾纏追討高鐵遲交地賠償
國泰調走掟篋地勤 責成服務商培訓
國泰調走掟篋地勤 責成服務商培訓
撞斷電纜輕鐵受阻 吊臂車司機涉危駕被捕
撞斷電纜輕鐵受阻 吊臂車司機涉危駕被捕
休班警涉姦被捕 今提堂
休班警涉姦被捕 今提堂
攜900萬遇劫保不失 內地女遭揭家藏2400萬涉洗錢
攜900萬遇劫保不失 內地女遭揭家藏2400萬涉洗錢
調查稱兩成人願灣區做義工 義工局：研北上合作機會
調查稱兩成人願灣區做義工 義工局：研北上合作機會
天瑞邨上月兩宗登革熱 料本地傳播帶毒蚊仍在
天瑞邨上月兩宗登革熱 料本地傳播帶毒蚊仍在
藏毒包裹寄共享辦公室 海關拘一人
藏毒包裹寄共享辦公室 海關拘一人
圖賄死者教友攬客 殯儀經紀囚10周
圖賄死者教友攬客 殯儀經紀囚10周
與子爭執 退休消防危站29小時
與子爭執 退休消防危站29小時
潮行GBA：穿越黃埔軍校百年
潮行GBA：穿越黃埔軍校百年
灣區手記：跨市大巴 ／文：尚東美
灣區手記：跨市大巴 ／文：尚東美
【Emily】猜包剪揼或性擾騷海報 市民唔明 平機會解畫：簡單遊戲都可能涉冒犯
【Emily】猜包剪揼或性擾騷海報 市民唔明 平機會解畫：簡單遊戲都可能涉冒犯
【Emily】立會議員歡送 陳維安引《繁花》台詞「上台終有下台時」
【Emily】立會議員歡送 陳維安引《繁花》台詞「上台終有下台時」
【Emily】12項目獲750萬基金研究生態漁業
【Emily】12項目獲750萬基金研究生態漁業
【Emily】智能分配新𨋢「99.99999％議員不滿」
【Emily】智能分配新𨋢「99.99999％議員不滿」
【Emily】兩蚊搭車 政府提你8．25起須用樂悠咭
【Emily】兩蚊搭車 政府提你8．25起須用樂悠咭
【Emily】學生扮區議員開會 局長旁聽
【Emily】學生扮區議員開會 局長旁聽