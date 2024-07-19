消委致歉歸錯類 農夫山泉改評滿分 列入新闢「飲用天然水」類別 溴酸鹽遠低歐盟上限

公司市值彈6% 收市價兩周高

農夫山泉昨稱已收悉消委會的澄清，測試結果充分顯示公司產品全面符合標準，可安全飲用，該公司持續為香港市場提供安全、優質產品和服務。翻查資料，農夫山泉昨全日成交9.19億元，收報35.35元，較前日升6.48%，收市價兩周以來最高。消委會周一發布測試結果，農夫山泉當日起一連兩日市值共蒸發約131億元。

消委會本周一發布瓶裝水測試結果稱，「農夫山泉」樣本檢出每公升3微克溴酸鹽，達歐盟對天然礦泉水及泉水的標準上限。農夫山泉翌日派代表到消委會總部投訴並發律師信，指其標準判斷有誤等，引起香港及內地消費者恐慌，對公司造成巨大損失，鄭重要求澄清及道歉。

消委稱列礦泉水因礦物量近 晤公司後改類

消委會昨就測試樣本結果發聲明澄清，稱日前與農夫山泉代表會面後了解到有關產品既非「天然礦泉水」亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，而該公司所採標準為內地《食品安全國家標準包裝飲用水》，故將該樣本改列為「飲用天然水」的獨立類別。

該會稱若以TDS（溶解性總固體）值比較，該樣本口味較一般天然礦泉水淡，與一般純淨水比較則較濃。根據歐盟對飲用水的溴酸鹽最大限值為每公升10微克，該樣本檢出每公升3微克屬「飲用水」準則值範圍內，遠低於上述準則值，可安全飲用，重新評分後該樣本整體表現由4.5星調整至5星。

消委會解釋，去年底職員為相關測試的30款樣本蒐集資料時，留意到樣本來自不同產地，其中29款清楚標示水的類別，農夫山泉則標示為「飲用天然水」，鑑於其成分列表標示的4款礦物質含量與「天然礦泉水」相近，職員遂歸類為天然礦泉水。

張欣宇：顯消委重公信 倘公司仔細回應可避

立法會議員張欣宇尊重消委會主動澄清的態度，認為做法反映消委會重視公信力，並非針對任何品牌，貫徹專業與公道精神。他認為事件理應告一段落，提到消委會雖在分類上不夠嚴謹，但發表報告前曾向公司查詢，「若涉事公司能更仔細回應，提供更多資訊，相信可避免事件」。

農夫山泉日前批評消委會以「上限」或「下限」，而非「合格」或「不合格」作為評估產品的標準，屬有意誤導。張欣宇稱消委會非發牌機構，以不同標準比較不同產品的性價比是合理做法，有助消費者了解不同產品質素高低，故不認同有關說法。

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