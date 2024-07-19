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圖賄死者教友攬客 殯儀經紀囚10周

【明報專訊】殯儀經紀企圖以3000元行賄離世長者的教友和傳道人以獲取生意，經審訊被裁定向代理人提供利益罪成，昨日在九龍城裁判法院被判囚10周。裁判官批評被告行為侵犯死者獲得殮葬服務的權利，無人希望自己的殮葬費用變成「甜頭」，若被告行賄手法成為「行規」，實際用於殮葬死者的費用變相減少，損害公眾利益。被告獲准以3萬元現金保釋等候上訴，其間不准離港。

官：給「甜頭」倘成行規損公益

庭上透露，被告翟國雄（42歲）在背景報告表示，僅是以3000元向教友「提供折扣」，不是提供回佣。辯方求情稱，被告患地中海貧血症，年少時被父母遺棄，童年背景坎坷；他曾助養兒童9年，另於街頭劫案協助制服犯人，獲頒好市民獎。

暫委裁判官黎匡晉判刑時指出，本案控罪嚴重，社會不能容忍行賄和貪污行為，須客觀考慮罪行造成的社會影響；被告嘗試以3000元回佣換取殯葬生意，而殮葬代理費用接近3萬元，賄款所佔比重不小。黎官表示，每人一生中不可避免使用殮葬服務，若非有誠實的代理人揭發本案，被告給予「甜頭」的做法會成為「行規」一部分。

黎官批評被告在背景報告聲稱涉案3000元為折扣，是以另一說法掩飾提供利益，完全無悔意，加上他主動接近兩名教友，須判具阻嚇刑罰。黎官以判囚12周為量刑起點，考慮被告品格良好，減至監禁10周。

控方案情指出，被告案發時在念親恩有限公司擔任銷售代理，居於安老院的死者黃振瑞2023年3月離世，由教友處理身後事。被告向教友提議以3000元為回佣，稱「神父、牧師、和尚都收回佣，所以個個都爭住做」。

【案件編號：KCCC 820/24】

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