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港聞二

天瑞邨上月兩宗登革熱 料本地傳播帶毒蚊仍在

【明報專訊】截至前日，本港今年錄得37宗登革熱個案，包括3宗本地及34宗外地輸入個案。衛生防護中心昨日表示，上月天水圍兩宗登革熱本地個案的患者住所相近，但無其他活動軌迹重疊，料很大可能屬本地傳播，不排除帶有相關病毒的白紋伊蚊仍在區內，或會造成更多感染。中心亦預料在暑假旅遊旺季，登革熱外地感染個案或增加，提醒市民到訪東南亞和南美等較高風險地方時需多加留意。

今年37宗 3為本地個案

今年4月錄得的首宗本地個案，患者居於小西灣，乘搭巴士往返機場工作時被蚊叮。衛生防護中心表示患者已過醫學監察期，沒有關連個案，相信傳染期已完結。

上月錄得兩宗有流行病學關連的本地個案均住在天水圍天瑞一邨，中心發現相關個案後已採取主動個案追蹤及健康監察，成功聯絡超過2000戶約5200名居民，暫未發現新的懷疑個案，並為12人包括患者家人、最近曾出現登革熱病徵的區內居民抽取血液樣本，檢測結果均為陰性；另有一名醫院呈報的懷疑個案，檢測結果同為陰性。

衛生防護中心傳染病處首席醫生吳東尼表示，政府十分重視天水圍的登革熱個案，有關情况令本港響起警號，反映香港本土感染登革熱風險逐漸增加，籲市民警惕。

東南亞重災區 籲返港14天續防蚊

至於餘下34宗外地輸入個案，中心表示大部分曾去過東南亞國家，主要涉及印尼、馬來西亞及泰國等港人熱門外遊地點。吳東尼提醒市民前往有關地方時需做好防蚊措施，倘外遊時感染登革熱，即使無徵狀，返港後仍可能傳播病毒。他預料暑假旅遊旺季將增加登革熱外地感染風險，加上今年夏季炎熱多雨，有利蚊媒繁殖，增加本地爆發風險。

吳提醒，二度感染登革熱的患者有較高風險出現重症，導致血液循環系統衰竭、休克及死亡，建議市民外遊返港14天內應繼續使用昆蟲驅避劑等防蚊措施。他說政府已備有登革熱應變計劃，為可能出現更多本地登革熱個案作準備。

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