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港聞二

調查稱兩成人願灣區做義工 義工局：研北上合作機會

【明報專訊】義務工作發展局（AVS）第二年委託恒生大學市場學系做「香港義務工作調查」，逾半受訪者稱過去3年曾參與義工，自我幸福感較沒參與義工者高出近三成。調查亦發現約兩成受訪者願到大灣區做義工，與去年情况相若。AVS主席彭韻僖認為，原因是香港大灣區往來交通方便，未來將繼續與內地機構研究義工合作機會。

做義工者幸福感高三成

調查上月以街頭訪問形式蒐集773名香港市民意見，發現逾半（54.2%）受訪者過去3年曾參與有組織義工。調查亦顯示，以5分為滿分，參與義工者自我幸福感達3.51分，較沒參與義工者的2.72分高出近三成。

在本地參與義工雖是主流，結果亦顯示約兩成受訪者願到大灣區當義工。彭韻僖表示，觀察到港人喜愛周末「北上」，而大灣區位於港人「一小時生活圈」內，交通方便是吸引市民到大灣區參與義工的主因。彭稱未來會聯絡內地機構研究合作機會，「既然香港義工有興趣，我們一定提供機會」。

調查亦估算，本港去年全年義工服務時數達1.58億小時，較2009年同類調查結果增逾八成。負責調查的恒生大學市場學系助理教授鄺家麒稱數據「其實不誇張」，結果顯示義工每月平均服務時數約半天，約200多萬港人去年恆常參與義工，故以平均時數乘12個月乘200多萬人，得出數據1.58億小時，又估算港人當義工的等值經濟產出為108億元。

AVS總幹事李佩琪欣悉港人踴躍參與義工，她鼓勵市民多利用AVS轄下「香港義工團」平台，節省自行尋找合適義工服務時間，並以義工身分參與各項盛事如馬拉松擴闊視野。

相關字詞﹕義務工作發展局

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