明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

攜900萬遇劫保不失 內地女遭揭家藏2400萬涉洗錢

【明報專訊】一名拖着載有900萬行李箱的內地女子在深水埗街頭遭兩賊人企圖搶走行李箱，女事主反抗力保不失，惟警方到女事主單位調查時發現她藏有逾2400萬現金，以「串謀洗黑錢」罪拘捕女事主及兩名同住女子，前晚拘捕涉嫌企圖搶劫的一名南亞裔男子。警方正調查涉案現金來源及去向。

另拘同住兩婦 逮一劫案疑犯

西九龍總區重案組第一隊總督察邱雨星表示，周二晚約7時，兩名非華裔男子於深水埗大埔道18號附近企圖搶劫持雙程證27歲女子，女事主當時拖着一個裝有約900萬港元現金的行李箱，她與路經市民抵抗賊人，賊人事敗登上賊車逃去。事件中女事主無損失亦無受傷。

警方其後發現賊人將涉案車輛棄置旺角區，又調查遇劫女子及兩名分別55歲及65歲的同住本地女子。行動中，警方於女事主的租住單位檢獲涉案行李箱外，亦發現大量現金共3300萬港元。由於3名女子未能合理解釋大筆現金的來源及用途，遂以串謀洗黑錢拘捕。

警方調查後亦鎖定其中一名企圖搶劫賊人的逃走路線及身分，前晚在屯門區以企圖搶劫拘捕持香港身分證28歲南亞裔男子。案件現交由西九龍總區重案組第一隊調查，所有被捕人已被扣查。

警方透露，檢獲現金的面額由100元、500元至1000元不等。被捕27歲女子及55歲女子為親戚，55歲與65歲女子為朋友，3人均報稱無業，將現金分別放於行李箱及夾萬等位置。被捕男子報稱搬貨工人。警方呼籲，任何人如目擊案發經過可向警方聯絡。

上 / 下一篇新聞

消委致歉歸錯類 農夫山泉改評滿分 列入新闢「飲用天然水」類別 溴酸鹽遠低歐盟上限
消委致歉歸錯類 農夫山泉改評滿分 列入新闢「飲用天然水」類別 溴酸鹽遠低歐盟上限
消息稱非「跪低」 秉持科學再分類
消息稱非「跪低」 秉持科學再分類
廖孖記結業 東主：不太認同食安檢測方式
廖孖記結業 東主：不太認同食安檢測方式
來港船少 郵輪遊艇協會遷星洲 指政府不重視業界 文體旅局：有積極爭取郵輪來港
來港船少 郵輪遊艇協會遷星洲 指政府不重視業界 文體旅局：有積極爭取郵輪來港
病人候診亡 專家證人：6小時沒醫療紀錄難言合理
病人候診亡 專家證人：6小時沒醫療紀錄難言合理
醫局：不能事後孔明 難做足檢查
醫局：不能事後孔明 難做足檢查
鄧桂思案 獲撤控誤殺 兩醫申訟費被拒 官：「有需要無開藥」自招嫌疑
鄧桂思案 獲撤控誤殺 兩醫申訟費被拒 官：「有需要無開藥」自招嫌疑
港澳推手機二維碼過關 可快一兩秒 免出示身分證仍須指紋人面識別 280萬人即時受惠
港澳推手機二維碼過關 可快一兩秒 免出示身分證仍須指紋人面識別 280萬人即時受惠
屠龍案下周四結案陳辭
屠龍案下周四結案陳辭
被拒加入《榮光》案 鄒幸彤再申上訴駁回
被拒加入《榮光》案 鄒幸彤再申上訴駁回
「最差已過」 地署：賣地機制毋須改 不用跟隨港鐵市建分紅 盡量減附帶條件
「最差已過」 地署：賣地機制毋須改 不用跟隨港鐵市建分紅 盡量減附帶條件
地署3D地圖暫涵九龍離島 年底或覆蓋全港
地署3D地圖暫涵九龍離島 年底或覆蓋全港
70年樓強拍門檻65% 拍賣後准小業主短留
70年樓強拍門檻65% 拍賣後准小業主短留
西九准賣樓馮程「鬆口氣」 稱不糾纏追討高鐵遲交地賠償
西九准賣樓馮程「鬆口氣」 稱不糾纏追討高鐵遲交地賠償
國泰調走掟篋地勤 責成服務商培訓
國泰調走掟篋地勤 責成服務商培訓
撞斷電纜輕鐵受阻 吊臂車司機涉危駕被捕
撞斷電纜輕鐵受阻 吊臂車司機涉危駕被捕
休班警涉姦被捕 今提堂
休班警涉姦被捕 今提堂
調查稱兩成人願灣區做義工 義工局：研北上合作機會
調查稱兩成人願灣區做義工 義工局：研北上合作機會
天瑞邨上月兩宗登革熱 料本地傳播帶毒蚊仍在
天瑞邨上月兩宗登革熱 料本地傳播帶毒蚊仍在
藏毒包裹寄共享辦公室 海關拘一人
藏毒包裹寄共享辦公室 海關拘一人
圖賄死者教友攬客 殯儀經紀囚10周
圖賄死者教友攬客 殯儀經紀囚10周
與子爭執 退休消防危站29小時
與子爭執 退休消防危站29小時
潮行GBA：穿越黃埔軍校百年
潮行GBA：穿越黃埔軍校百年
灣區手記：跨市大巴 ／文：尚東美
灣區手記：跨市大巴 ／文：尚東美
【Emily】猜包剪揼或性擾騷海報 市民唔明 平機會解畫：簡單遊戲都可能涉冒犯
【Emily】猜包剪揼或性擾騷海報 市民唔明 平機會解畫：簡單遊戲都可能涉冒犯
【Emily】立會議員歡送 陳維安引《繁花》台詞「上台終有下台時」
【Emily】立會議員歡送 陳維安引《繁花》台詞「上台終有下台時」
【Emily】12項目獲750萬基金研究生態漁業
【Emily】12項目獲750萬基金研究生態漁業
【Emily】智能分配新𨋢「99.99999％議員不滿」
【Emily】智能分配新𨋢「99.99999％議員不滿」
【Emily】兩蚊搭車 政府提你8．25起須用樂悠咭
【Emily】兩蚊搭車 政府提你8．25起須用樂悠咭
【Emily】學生扮區議員開會 局長旁聽
【Emily】學生扮區議員開會 局長旁聽