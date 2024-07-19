攜900萬遇劫保不失 內地女遭揭家藏2400萬涉洗錢

另拘同住兩婦 逮一劫案疑犯

西九龍總區重案組第一隊總督察邱雨星表示，周二晚約7時，兩名非華裔男子於深水埗大埔道18號附近企圖搶劫持雙程證27歲女子，女事主當時拖着一個裝有約900萬港元現金的行李箱，她與路經市民抵抗賊人，賊人事敗登上賊車逃去。事件中女事主無損失亦無受傷。

警方其後發現賊人將涉案車輛棄置旺角區，又調查遇劫女子及兩名分別55歲及65歲的同住本地女子。行動中，警方於女事主的租住單位檢獲涉案行李箱外，亦發現大量現金共3300萬港元。由於3名女子未能合理解釋大筆現金的來源及用途，遂以串謀洗黑錢拘捕。

警方調查後亦鎖定其中一名企圖搶劫賊人的逃走路線及身分，前晚在屯門區以企圖搶劫拘捕持香港身分證28歲南亞裔男子。案件現交由西九龍總區重案組第一隊調查，所有被捕人已被扣查。

警方透露，檢獲現金的面額由100元、500元至1000元不等。被捕27歲女子及55歲女子為親戚，55歲與65歲女子為朋友，3人均報稱無業，將現金分別放於行李箱及夾萬等位置。被捕男子報稱搬貨工人。警方呼籲，任何人如目擊案發經過可向警方聯絡。