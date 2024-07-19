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港聞

港聞二

撞斷電纜輕鐵受阻 吊臂車司機涉危駕被捕

【明報專訊】元朗輕鐵水邊圍站附近一條架空電纜昨午疑被吊臂車撞斷，輕鐵服務受阻逾3小時，坑尾村至元朗站的輕鐵服務暫停，5條輕鐵線一度要改道。初步調查貨車司機當時未完全收好吊臂肇禍，涉危險駕駛被捕。這是今年第二宗同類事故。實政圓桌立法會議員田北辰認為露天電纜長遠來說是「計時炸彈」，建議港鐵盡快全面轉用氫能輕鐵。

昨午1時52分，一輛重型貨車行駛至元朗青山公路近屏山段及水邊圍交匯處時，車輛吊臂擊中一段輕鐵往屯門方向的電纜。據了解，涉事吊臂貨車當時運載建築物料往元朗方向行駛，首先撞到一條離地5.5米的輕鐵電纜，貨車左轉再撞及兩條電線。網上片段見到架空電纜擦出火花。現場所見，電纜斷開墜落路面，涉事路段設有交通指示牌稱「安全高度五米三」。事件中無人受傷。多輛港鐵工程車到場搶修，職員於工程車升降台檢查受影響電纜。警員到場調查，以危險駕駛罪拘捕一名47歲蔡姓男司機，他昨晚被扣留調查，吊臂車亦被拖走檢驗。

今年第二宗撞斷輕鐵纜

港鐵表示，事故涉及外來吊臂車，吊臂在水邊圍站附近與輕鐵架空電纜觸碰令其損毁，輕鐵服務受阻。架空電纜昨午5時06分完成臨時修復，輕鐵服務陸續回復正常。港鐵已就事件報警，並安排免費接駁巴士接載受影響乘客。

田北辰促轉氫鐵 吊臂裝警報

翻查資料，屯門輕鐵安定站今年1月發生同類事故，一輛夾斗垃圾收集車撞斷電纜，輕鐵服務受阻近5小時，涉事司機亦涉危險駕駛被捕。

田北辰認為，短期而言，政府應強制要求所有吊臂車、夾斗車安裝警報器，若司機未收好吊臂，駕駛室會響起警號直至吊臂收妥。田認為露天電纜始終有風險，即使不涉吊臂車，颱風、塌樹都可能弄斷電纜，造成損失甚至人命傷亡。長遠而言，田建議全部輕鐵改用氫能，他稱曾向港鐵提議改裝現有列車，拆除集電弓轉用氫能。翻查資料，港鐵上月底公布，租作研究用途的氫能源低地台輕鐵列車已運抵香港，預計今年內可正式展開運行研究及數據蒐集。

相關字詞﹕輕鐵

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