被拒加入《榮光》案 鄒幸彤再申上訴駁回

鄒爭議屬「訴訟方」 官：無合理可辯處

是次上訴由高等法院首席法官潘兆初及上訴庭副庭長朱芬齡處理。判辭指出，鄒幸彤去年6月申請成為禁令的訴訟方，雖然鄒獲送達文件，但原訟庭法官陳健強拒納她是禁制令的反對方或被告，其後拒向鄒批出上訴許可。鄒再提上訴，爭議她當時收到以替代送達的文件已是「訴訟方（party）」及「額外被告（additional defendant）」，她表示律政司申請的禁令針對全世界，而陳官未能依照《高院條例》界定被告及訴訟方。

判辭指出，鄒收到的入稟狀是律政司就她表示「有意成為被告」等的回覆，之後鄒重申她不符合「被告」的描述，上訴庭認為依賴《條例》定義她屬被告及訴訟方是「錯置」，律政司在另一文件亦沒確認鄒是訴訟方或額外被告。判辭提及，法庭裁決和鄒獲發文件並非矛盾，該文件可提供予所有人作進一步行動反對禁令，鄒可以但沒申請合併或介入訴訟。

對於鄒提出禁令會帶來寒蟬效應，上訴庭認為其申請只是程序議題，陳官就此沒有犯錯。基於上述理由，上訴庭認為鄒的上訴申請沒有合理可爭辯之處，且不涉維護司法公正，遂駁回申請；因申請缺乏理據，上訴庭命令各方不得要求口頭聆訊以重新考慮裁定，鄒另須支付訟費。

【案件編號：CAMP381/23】

明報記者

（反修例風暴）