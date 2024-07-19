屠龍案下周四結案陳辭

被告李家田為不認罪的7名被告中唯一選擇自辯者。李日前辯稱，2019年11月17日，他瞞着屠龍小隊成員進入理大，由於暫時不能逃離，故無法出席當晚屠龍小隊的會議。控方指出，當晚李有離開理大，前往荃灣大鴻輝中心與隊員見面及一同晚膳，李否認，稱自己在理大未能脫身。

代表李家田的辯方大律師昨讀出警方圍堵理大的「承認事實」，提及警方2019年11月17日圍堵理大的行動，包括在理大附近道路設防，防止示威者經理大暢運道正門逃走；另在南橋與北橋設防，防止示威者經天橋逃往港鐵紅磡站等。警方同日晚上7時完成大圍封，翌日指定人士經登記身分後可進入理大充當說客。

承認事實另指出，當時警方得到消息，指或有逾百名中學生留在理大，他們感困惑或已受傷，但因怕被捕後會遭警察粗暴對待而不想投降。同月29日，警方行動完結，逾1100人被捕或被記錄資料，並保障逾300名未成年學生的安全。

【案件編號：HCCC 164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）