屠龍案下周四結案陳辭

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，昨日在高等法院第56天審訊。辯方讀出第二份控辯雙方「承認事實」，提及2019年11月警方圍堵理大及拘捕示威者的情况，事後超過1100人被捕或被記錄資料。辯方案情完結後，法官張慧玲向陪審員表示下一階段為法律爭議，加上控方表示需時整理證供以作結案陳辭，故「現在較好做法是等陪審團放幾日假先」，遂將案件押後至下周四（25日）續審。
被告李家田為不認罪的7名被告中唯一選擇自辯者。李日前辯稱，2019年11月17日，他瞞着屠龍小隊成員進入理大，由於暫時不能逃離，故無法出席當晚屠龍小隊的會議。控方指出，當晚李有離開理大，前往荃灣大鴻輝中心與隊員見面及一同晚膳，李否認，稱自己在理大未能脫身。
代表李家田的辯方大律師昨讀出警方圍堵理大的「承認事實」，提及警方2019年11月17日圍堵理大的行動，包括在理大附近道路設防，防止示威者經理大暢運道正門逃走；另在南橋與北橋設防，防止示威者經天橋逃往港鐵紅磡站等。警方同日晚上7時完成大圍封，翌日指定人士經登記身分後可進入理大充當說客。
承認事實另指出，當時警方得到消息，指或有逾百名中學生留在理大，他們感困惑或已受傷，但因怕被捕後會遭警察粗暴對待而不想投降。同月29日，警方行動完結，逾1100人被捕或被記錄資料，並保障逾300名未成年學生的安全。
【案件編號：HCCC 164/22、255/23】