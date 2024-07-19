港澳推手機二維碼過關 可快一兩秒 免出示身分證仍須指紋人面識別 280萬人即時受惠

現時港澳居民往返兩地時，過關須出示身分證。「港澳通關互用二維碼服務」讓已登記的港澳居民透過手機應用程式生成的二維碼，配合指紋及人面識別，辦理兩地出入境手續，全程毋須出示身分證。香港入境處與澳門行政公職局分別指出，現時約250萬香港及近30萬澳門合資格居民已登記對方自助過關通道服務，即共約280萬人可於確認新服務後即時受惠。

已做多輪壓測 全部結果暢順

入境處昨早聯同澳門多個相關政府部門於澳門口岸舉行發布會。入境處長郭俊峯致辭時稱，港澳市民往來頻繁，今年上半年香港居民使用澳門自助通道服務有超過300萬人次，相信新服務會為兩地居民帶來更好的出行體驗。

入境處副處長（執法、系統及管理）戴志源估計，整個過關流程會快一兩秒，在很多旅客使用的情况下，「少少改善對於整體暢順上，市民的感覺會很不一樣」。他預料加強服務後會有更多人使用，「但不會太大影響」，強調現時系統應付能力「綽綽有餘」，口岸亦有足夠能力應付人流上升。

入境處助理處長（資訊系統）柯重鈺說，推出服務前已作多輪壓力測試，亦與澳門互相遣派工作人員到兩地測試，全部結果暢順。

港人須先開通澳門自助過關服務

合資格者今日起更新「非觸式e-道」應用程式，即可透過新增的「港澳通關二維碼」功能，登記新推出的互通二維碼。入境處提醒，兩地居民在使用「港澳通關互用二維碼服務」時，仍須攜帶有效的香港或澳門身分證。

有意登記新服務的香港市民必須年滿11歲，持有永久居民身分證，或「*」、「***」或「R」標記的香港居民身分證，以及已開通澳門自助過關系統服務。未開通澳門自助過關者可到本港人事登記辦事處和管制站自助服務機，以及澳門邊境站登記。