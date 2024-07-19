潮行GBA：穿越黃埔軍校百年

黃埔軍校舊址紀念館1984年6月成立，是內地唯一以保護黃埔軍校歷史文化建築、展示軍校發展為主題的紀念館，也是廣州作為中國民主革命發源地的重要遺蹟。現存黃埔軍校歷史遺蹟有1996年重建的校本部、孫總理紀念室、孫總理紀念碑、俱樂部、游泳池、白鶴崗炮台、大坡地炮台、東徵烈士墓園、北伐紀念碑等，佔地面積7萬多平方米。

校本部俗稱「走馬樓」，原為清朝末年創辦的陸軍小學堂，是當年軍校辦公及部分學生學習住宿之處，總建築面積約1萬平方米。校本部1938年被日軍夷為平地，廣州市政府1996年按照「原方位、原尺度、原面貌」重建。

紀念館重開後，新設「國共合作的不朽豐碑-大革命中的黃埔軍校（1924-1927）」校史展，展出國共合作時期黃埔軍校逾300張珍貴歷史圖片；另亦展出170件/套展品，除館藏的82套外，其餘來自全國20個單位、黃埔後人及藏家的藏品，包括6張不同時期的黃埔軍校學生畢業證書，還有軍校學生學習回憶錄，重現當年學生入學和學習情况。

此外，紀念館的原狀陳列翻新後亦更豐富，根據曾在軍校工作學習的師生、夫役等人的日記、書信、回憶錄和相關影像、圖片和文書資料，重現教授部、教練部等各部辦公室及學生宿舍、館長飯廳、自習室環境，並新增軍需部、軍械庫、軍醫部等20多處新場所。其中自習室的課本和毛筆、辦公室的報紙、學生宿舍整齊如豆腐的被子、樓梯下的禁閉室、軍械處的槍支迫擊炮等，都高度還原當年軍校本部師生的生活。

黃埔軍校俱樂部也首次以復原後的面貌向公眾開放。俱樂部共兩層高，建築採用西洋風格，是軍校規模最大的單體建築，建於1926年，當時用作師生舉行集會、表演、節日慶典的場地。

地址：廣州黃埔區長洲島軍校路170號大院

開放時間：周二至周日09:00-17:00（16:30停止進館），周一閉館（法定節假日和特殊情况除外）

交通：廣州地鐵7號線長洲站C出口，距離紀念館1.5公里