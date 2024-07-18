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港聞

港聞二

官指挑戰警 圍大興基地10人囚一年

【明報專訊】2019年10月30日網民號召包圍警方屯門大興行動基地，要求警方交代傳出刺鼻不明氣體，事後13人被控非法集結等罪，其中10人受審後被裁定罪成。區域法院法官昨日判全部10人入獄12個月，指眾被告在審訊後才表示有悔意是口惠而實不至，有被告求情稱會做義工，但2019年因健康理由參與程度較少，法官質疑不能做義工卻能參與非法集結。

審訊後表悔意 官斥口惠實不至

被告學生李志斗、女學生周沛樺、無業陳達富、學生何奕恆、社工李嘉熹、技術員吳嘉俊、學生許諾、學生鄧唯健、侍應梁文健、學生陸俊恆（現年22至42歲）同被控非法集結罪，各判囚1年。李志斗、陳、何、吳及許另被控使用蒙面物品罪，各判囚3星期，與非法集結罪同期執行；李志斗開審前承認未能在規定下出示身分證罪，罰款1000元。

法官謝沈智慧判刑時表示，示威者針對警方，公然挑戰執法機關，案發時已有涉及蒙面的法例，但同意示威者只使用雷射筆，沒有使用汽油彈。法官續稱，整個示威歷時約一小時，他們身處現場是支持其他非法集結者，但交通燈、鐵欄等公物的損毁情况不算嚴重，亦無證據顯示各被告有參與堵路、以雷射筆照射警方等行為，無安排、帶領或號召他人使用暴力。

辯方求情稱被告陸俊恆會做義工，但2019年因健康理由參與的次數減少，法官質疑為何又能參與本案。辯方又指眾被告因關心社會而犯案，現已明白守法的重要，其中李嘉熹和許諾是社工，一直盡心服務受眾，他們的工作很大可能因本案受影響。法官以監禁12個月為眾人的量刑起點，沒有其他減刑因素。

【案件編號：DCCC 280/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 非法集結罪 大興行動基地 反修例事件

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