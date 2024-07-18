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港聞

港聞二

屠龍隊員認製地圖標記警駐守點

【明報專訊】「屠龍小隊」和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，昨日在高院第55天審訊。被告李家田自辯稱，屠龍小隊曾發帖文聲明沒有進入理大衝突現場，但李曾進入理大校園，令他感覺隊員不將他視為成員之一。李又稱，他曾製作一張地圖，以紅點標記警員駐守的位置，隊長黃振強觀看地圖後着李加上「手足」及「搵人跟」的標記，他不知道「搵人跟」的意思。李作供完畢，辯方傳畢證人，案件今日續審。

入理大後小隊稱無人 感被當外人

被告李家田昨日提及2019年11月他曾身處理大衝突現場。李供稱，同月21日，他在「滅龍」群組內轉載「育龍」（屠龍小隊用於眾籌頻道）的帖文，內容為屠龍小隊聲明沒有進入理大。李解釋他看到帖文時感覺不開心，因為他有入理大，但隊員不把他當成一員。

控方大律師周凱靈稱，「滅龍」群組內不同人均提及「20kg」一詞，而根據隊長黃振強的證供，該詞暗示炸藥。李家田稱當時他不知道隊員在說什麼，也沒有詢問隊員。周續指出，只有一名隊員曾問「20kg係咪開心嘢」，故「其他人唔問係因為佢哋知咩嚟」，李不同意，稱「佢哋可以唔問」。

悉軍訓需深蹲 覺辛苦無參加

李又稱他曾製作一張地圖，以紅點標記警員駐守位置，黃振強觀看地圖後着李加上「手足」及「搵人跟」的標記。李稱「手足」指有示威者的地方，但他不知道「搵人跟」的意思。李亦知屠龍小隊在台灣舉行軍訓，他在群組詢問到台灣後能否遊玩數天，但得悉軍訓內容為「左右腳深蹲30下，聽到都覺得辛苦」，遂打消念頭。

周問及，黃曾在群組透露「星期日有大plan（計劃）」及吩咐隊員穿防彈衣及帶護盾，當中計劃為何，李稱不知道及沒有過問。辯方大律師林芷瑩覆問時，問李在警署錄影會面時，是否知道自己有緘默權，但因為服從警員命令才作出相關說法，以及李被帶上法庭後拒絕被警員拍攝傷勢，與他行使緘默權有關，李均表示同意。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 理大衝突 屠龍小隊 殺警 反恐條例 反修例事件

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