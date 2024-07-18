德國議員訪立會 一人曾促制裁特首

英官辭任「香港監察」贊助人

另一邊廂，「香港監察」證實，曾任其贊助人的英國工黨議員、外交聯邦及發展部政務次官衛倩婷（Catherine West）已辭任贊助人，並說在任官員避免利益衝突，做法正常。英國外交部無回覆查詢。

隨德國中國議會友好組織代表團訪華的Mijatovic昨在立法會向本報表示，對自己能夠入境香港不感意外。他認為香港位處地緣政治及科技挑戰的渠道，形容香港是很特別及很重要的地點，外界對香港有很多關注。他形容與立法會議員對話有如民主人物之間對話，同時提醒自己有很多香港朋友「流亡」。

多談經貿 葉劉：港沒因政治阻入境

新民黨主席葉劉淑儀說，特區無因政治立場過濾來港人士，「（德國議會）他們什麼人都可以來」。她說約一小時會面主要圍繞經貿及香港數碼發展，德國代表團一方沒有特別問及《港區國安法》等，對方提到有港人在德國尋求庇護時亦隨即說無意進入此議題討論。經民聯梁美芬說，政治溝通很重要，認為應多給外國政界來港，「來一次唔夠，來多幾次」、「接觸後，可能個人理性啲」。

代表團先後到訪北京、深圳及香港。中國外交部日前透露，副外交部長鄧勵接見德中議會友好組織主席Hans Peter Friedrich，沒有提及有否接見其他成員。