明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

德國議員訪立會 一人曾促制裁特首

【明報專訊】德國議會在2019年後首次有跨黨派代表團抵港訪問，昨日分別與立法會主席梁君彥、部分立法會議員及在港的德國商界會面。本報記者留意到，曾有份要求制裁特首李家超及釋放壹傳媒創辦人黎智英的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的成員、德國綠黨議員Boris Mijatovic亦隨團成功入境。有本港議員會面後說，無留意對方背景，但歡迎外國政界來港觀察，昨日會面主軸也以經貿為主。在黎智英案審訊中，IPAC及其日本成員曾被點名。

英官辭任「香港監察」贊助人

另一邊廂，「香港監察」證實，曾任其贊助人的英國工黨議員、外交聯邦及發展部政務次官衛倩婷（Catherine West）已辭任贊助人，並說在任官員避免利益衝突，做法正常。英國外交部無回覆查詢。

隨德國中國議會友好組織代表團訪華的Mijatovic昨在立法會向本報表示，對自己能夠入境香港不感意外。他認為香港位處地緣政治及科技挑戰的渠道，形容香港是很特別及很重要的地點，外界對香港有很多關注。他形容與立法會議員對話有如民主人物之間對話，同時提醒自己有很多香港朋友「流亡」。

多談經貿 葉劉：港沒因政治阻入境

新民黨主席葉劉淑儀說，特區無因政治立場過濾來港人士，「（德國議會）他們什麼人都可以來」。她說約一小時會面主要圍繞經貿及香港數碼發展，德國代表團一方沒有特別問及《港區國安法》等，對方提到有港人在德國尋求庇護時亦隨即說無意進入此議題討論。經民聯梁美芬說，政治溝通很重要，認為應多給外國政界來港，「來一次唔夠，來多幾次」、「接觸後，可能個人理性啲」。

代表團先後到訪北京、深圳及香港。中國外交部日前透露，副外交部長鄧勵接見德中議會友好組織主席Hans Peter Friedrich，沒有提及有否接見其他成員。

相關字詞﹕立法會 香港監察 對華政策跨國議會聯盟（IPAC）

上 / 下一篇新聞

洗澡爭分背與聽 肌萎生奮力摘星
洗澡爭分背與聽 肌萎生奮力摘星
狀元有稱公民科要求較低助減壓 有指需適應
狀元有稱公民科要求較低助減壓 有指需適應
港鐵站領成績 正生學生：不怕續兜路盼銜接大學
港鐵站領成績 正生學生：不怕續兜路盼銜接大學
壓力爆煲執念不再 捱過疹症奪佳績
壓力爆煲執念不再 捱過疹症奪佳績
10狀元7留港 基層生睇韓劇萌念讀醫
10狀元7留港 基層生睇韓劇萌念讀醫
父月花1.5萬栽培 9歲童數學摘星
父月花1.5萬栽培 9歲童數學摘星
考卷「放大」仍吃力 三成視力追教師夢
考卷「放大」仍吃力 三成視力追教師夢
恒大申請入學增六成 指本地生人數相若去年
恒大申請入學增六成 指本地生人數相若去年
泳總3改革 推屬會計分升降制 晤方力申 允開放達標者報名錦標賽
泳總3改革 推屬會計分升降制 晤方力申 允開放達標者報名錦標賽
開放錦標賽未提時間表 方盼准用競賽屬會名義
開放錦標賽未提時間表 方盼准用競賽屬會名義
滘西洲拾高球墮20米崖 六旬翁輕傷
滘西洲拾高球墮20米崖 六旬翁輕傷
涉騙公司425萬洗錢 5保險中介遭廉署起訴
涉騙公司425萬洗錢 5保險中介遭廉署起訴
紅山半島僭建佔官地 3宗檢控 地署：霸地罰款不成正比 研增罰則
紅山半島僭建佔官地 3宗檢控 地署：霸地罰款不成正比 研增罰則
紅山半島72張清拆令 42「有實質進展」 包括8宗遵從
紅山半島72張清拆令 42「有實質進展」 包括8宗遵從
電影文學 何爵天樂在互換思考
電影文學 何爵天樂在互換思考
港拒批公園拍踩單車 韓助封場取鐵路景 何：撐電影業 除資金還要開方便之門
港拒批公園拍踩單車 韓助封場取鐵路景 何：撐電影業 除資金還要開方便之門
《正義》《死屍》各有千秋 皆建基現實 與觀眾溝通
《正義》《死屍》各有千秋 皆建基現實 與觀眾溝通
書商稱客增銷情相若 《城寨》特別旺
書商稱客增銷情相若 《城寨》特別旺
記協主席遭《華爾街日報》解僱 鄭嘉如：上司曾指身分衝突促退選 母企：報章致力促進新聞自由
記協主席遭《華爾街日報》解僱 鄭嘉如：上司曾指身分衝突促退選 母企：報章致力促進新聞自由
引入護士修例通過 醫局：續本地優先
引入護士修例通過 醫局：續本地優先
謝展寰促中電電塔避雷設施加碼 倡由加裝百個增至500 公司稱工程不影響總體電價
謝展寰促中電電塔避雷設施加碼 倡由加裝百個增至500 公司稱工程不影響總體電價
寄包裹洗黑錢1800萬 兩台漢囚28至30月
寄包裹洗黑錢1800萬 兩台漢囚28至30月
抄牌爭執罵警 男子認擾亂秩序守行為
抄牌爭執罵警 男子認擾亂秩序守行為
活在灣區：暑假北上親子遊 留意交通景點優惠
活在灣區：暑假北上親子遊 留意交通景點優惠
法醫指等上房司機死於腹膜炎 醫生：臨牀X光無迹象
法醫指等上房司機死於腹膜炎 醫生：臨牀X光無迹象
屠龍隊員認製地圖標記警駐守點
屠龍隊員認製地圖標記警駐守點
官指挑戰警 圍大興基地10人囚一年
官指挑戰警 圍大興基地10人囚一年