明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

法醫指等上房司機死於腹膜炎 醫生：臨牀X光無迹象

【明報專訊】跨境貨車司機2021年7月在內地腹痛，一個月後返港求診，在屯門醫院急症室等候近7小時後死亡，解剖發現死於急性腹膜炎，死因研訊昨繼續。屯院急症室醫生供稱，臨牀無發現事主患腹膜炎，而事主做腹部X光檢查，亦無腹膜炎迹象。家屬批評醫護未照料事主，「我細佬（被）遺棄喺急症室幾個鐘頭，無人理佢」。醫生稱當時正值新冠疫情，不少病人滯留急症室，醫生未能定時檢查。

患淋巴癌 法醫稱無法知發炎時間

事主黃潤全（終年55歲）2021年8月18日入屯院急症室，同日晚上死亡。解剖遺體的衛生署法醫科高級法醫吳松基表示，事主小腸有長7厘米出血及長4厘米撕裂，T細胞淋巴瘤已入侵器官，死因為腸部T細胞淋巴癌導致小腸穿孔及急性腹膜炎。吳表示，無法得知事主何時患腹膜炎，「一兩日又得，一兩個星期都得」。

屯院急症室駐院醫生甘偉權供稱，主診醫生於當日下午2時診斷事主腹脹及血含氧量偏低，安排事主在隔離病房等候，待X光檢查報告上載到電腦、醫生閱畢報告才轉病房。至晚上8時，甘替事主施心肺復蘇，宣告事主不治；其後甘看X光片，診斷事主有阻塞性心臟衰竭。

家屬批無人理 醫生稱疫下忙

甘偉權透露，當日急症室工作繁忙，處理不少搶救個案，從主診醫生見事主至晚上急救之間，沒有醫生曾查看事主。裁判官問，法醫判斷事主死於淋巴癌引發急性腹膜炎，臨牀診斷能否確認死因？甘表示無法核實，根據屯院牌板和內地醫療紀錄，均無事主肚部痛楚的迹象。甘提到事主曾在內地做電腦掃描，發現疑患淋巴癌，惟電腦掃描無法直接確診淋巴癌。

事主胞姊向醫生提問時在庭上嚎哭稱，家屬曾不斷催促醫護，直至事主急救才有醫生照料，「你3點幾照完X光，點解7點幾先去照顧病人呢？」甘偉權解釋，職員一般每隔4小時為病人量度維生指數，疫下病人較多，醫生未能每隔數小時會診。甘表示，醫護當時以電子顯示屏觀察隔離病房病人，事後已改善安排，增設透明窗戶和遙距心肺監察儀，能密切監測病人。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 1035/21】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕腹膜炎 淋巴癌 跨境貨車司機 屯門醫院 死因研訊

上 / 下一篇新聞

洗澡爭分背與聽 肌萎生奮力摘星
洗澡爭分背與聽 肌萎生奮力摘星
狀元有稱公民科要求較低助減壓 有指需適應
狀元有稱公民科要求較低助減壓 有指需適應
港鐵站領成績 正生學生：不怕續兜路盼銜接大學
港鐵站領成績 正生學生：不怕續兜路盼銜接大學
壓力爆煲執念不再 捱過疹症奪佳績
壓力爆煲執念不再 捱過疹症奪佳績
10狀元7留港 基層生睇韓劇萌念讀醫
10狀元7留港 基層生睇韓劇萌念讀醫
父月花1.5萬栽培 9歲童數學摘星
父月花1.5萬栽培 9歲童數學摘星
考卷「放大」仍吃力 三成視力追教師夢
考卷「放大」仍吃力 三成視力追教師夢
恒大申請入學增六成 指本地生人數相若去年
恒大申請入學增六成 指本地生人數相若去年
泳總3改革 推屬會計分升降制 晤方力申 允開放達標者報名錦標賽
泳總3改革 推屬會計分升降制 晤方力申 允開放達標者報名錦標賽
開放錦標賽未提時間表 方盼准用競賽屬會名義
開放錦標賽未提時間表 方盼准用競賽屬會名義
滘西洲拾高球墮20米崖 六旬翁輕傷
滘西洲拾高球墮20米崖 六旬翁輕傷
涉騙公司425萬洗錢 5保險中介遭廉署起訴
涉騙公司425萬洗錢 5保險中介遭廉署起訴
紅山半島僭建佔官地 3宗檢控 地署：霸地罰款不成正比 研增罰則
紅山半島僭建佔官地 3宗檢控 地署：霸地罰款不成正比 研增罰則
紅山半島72張清拆令 42「有實質進展」 包括8宗遵從
紅山半島72張清拆令 42「有實質進展」 包括8宗遵從
電影文學 何爵天樂在互換思考
電影文學 何爵天樂在互換思考
港拒批公園拍踩單車 韓助封場取鐵路景 何：撐電影業 除資金還要開方便之門
港拒批公園拍踩單車 韓助封場取鐵路景 何：撐電影業 除資金還要開方便之門
《正義》《死屍》各有千秋 皆建基現實 與觀眾溝通
《正義》《死屍》各有千秋 皆建基現實 與觀眾溝通
書商稱客增銷情相若 《城寨》特別旺
書商稱客增銷情相若 《城寨》特別旺
記協主席遭《華爾街日報》解僱 鄭嘉如：上司曾指身分衝突促退選 母企：報章致力促進新聞自由
記協主席遭《華爾街日報》解僱 鄭嘉如：上司曾指身分衝突促退選 母企：報章致力促進新聞自由
引入護士修例通過 醫局：續本地優先
引入護士修例通過 醫局：續本地優先
謝展寰促中電電塔避雷設施加碼 倡由加裝百個增至500 公司稱工程不影響總體電價
謝展寰促中電電塔避雷設施加碼 倡由加裝百個增至500 公司稱工程不影響總體電價
寄包裹洗黑錢1800萬 兩台漢囚28至30月
寄包裹洗黑錢1800萬 兩台漢囚28至30月
抄牌爭執罵警 男子認擾亂秩序守行為
抄牌爭執罵警 男子認擾亂秩序守行為
活在灣區：暑假北上親子遊 留意交通景點優惠
活在灣區：暑假北上親子遊 留意交通景點優惠
德國議員訪立會 一人曾促制裁特首
德國議員訪立會 一人曾促制裁特首
屠龍隊員認製地圖標記警駐守點
屠龍隊員認製地圖標記警駐守點
官指挑戰警 圍大興基地10人囚一年
官指挑戰警 圍大興基地10人囚一年