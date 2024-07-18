法醫指等上房司機死於腹膜炎 醫生：臨牀X光無迹象

患淋巴癌 法醫稱無法知發炎時間

事主黃潤全（終年55歲）2021年8月18日入屯院急症室，同日晚上死亡。解剖遺體的衛生署法醫科高級法醫吳松基表示，事主小腸有長7厘米出血及長4厘米撕裂，T細胞淋巴瘤已入侵器官，死因為腸部T細胞淋巴癌導致小腸穿孔及急性腹膜炎。吳表示，無法得知事主何時患腹膜炎，「一兩日又得，一兩個星期都得」。

屯院急症室駐院醫生甘偉權供稱，主診醫生於當日下午2時診斷事主腹脹及血含氧量偏低，安排事主在隔離病房等候，待X光檢查報告上載到電腦、醫生閱畢報告才轉病房。至晚上8時，甘替事主施心肺復蘇，宣告事主不治；其後甘看X光片，診斷事主有阻塞性心臟衰竭。

家屬批無人理 醫生稱疫下忙

甘偉權透露，當日急症室工作繁忙，處理不少搶救個案，從主診醫生見事主至晚上急救之間，沒有醫生曾查看事主。裁判官問，法醫判斷事主死於淋巴癌引發急性腹膜炎，臨牀診斷能否確認死因？甘表示無法核實，根據屯院牌板和內地醫療紀錄，均無事主肚部痛楚的迹象。甘提到事主曾在內地做電腦掃描，發現疑患淋巴癌，惟電腦掃描無法直接確診淋巴癌。

事主胞姊向醫生提問時在庭上嚎哭稱，家屬曾不斷催促醫護，直至事主急救才有醫生照料，「你3點幾照完X光，點解7點幾先去照顧病人呢？」甘偉權解釋，職員一般每隔4小時為病人量度維生指數，疫下病人較多，醫生未能每隔數小時會診。甘表示，醫護當時以電子顯示屏觀察隔離病房病人，事後已改善安排，增設透明窗戶和遙距心肺監察儀，能密切監測病人。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 1035/21】

明報記者

（死因研訊）