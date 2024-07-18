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港聞

港聞二

抄牌爭執罵警 男子認擾亂秩序守行為

【明報專訊】曾涉7．21事件被捕的「姑爺偉」去年不滿警方抄牌，與同伴指罵警員，其間有人稱「夠薑除衫隻揪」，兩人被控一項「阻撓在正當執行職務的警務人員」罪。姑爺偉早前承認在公眾地方擾亂秩序行為罪，獲准簽保守行為；另一人不認罪昨於屯門裁判法院受審。開審前控辯雙方達成共識，被告改認在公眾地方擾亂秩序行為罪，裁判官鄭潤聰批准被告自簽2000元守行為12個月。

代表被告黃永昌（50歲，商人）的律師求情稱，事件緣於泊車票控爭拗，而另一被告張國偉的行為較黃嚴重，包括曾挑釁警員「隻揪」；被告事後懊悔，希望向警員道歉。

案情指，2023年10月31日下午4時許，3名警員在元朗西裕街就違例泊車執法。警員發出告票時，被告張國偉突然走近警員粗言穢語指罵，黃永昌在旁同以粗口指罵警員。

片段顯示二人公眾地方吵鬧

與此同時，張情緒更激動並指着警員不斷辱罵，黃拿着自己的名片在警員面前來回擺動，警員一度要求增援，調查後兩人終獲放行。事後一段拍攝到案發時的影片在網上流傳，可見黃在公眾地方行為不檢及大聲吵鬧，黃於去年11月2日被捕。

【案件編號：TMCC 2454/23】

相關字詞﹕屯門裁判法院 在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪 阻差辦公 抄牌

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