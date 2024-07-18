寄包裹洗黑錢1800萬 兩台漢囚28至30月

官指跨境犯罪 非因疏忽無申報

被告依次為呂鴻安（53歲，自由工作者）及趙書民（49歲，商人），趙為呂的妹夫。趙涉兩罪，被判監30個月；呂則涉串謀洗黑錢罪，判監28個月。法官指呂按趙指示行事，但呂積極犯罪，罪責也不輕，本案另涉跨境犯罪、涉案犯罪得益非因疏忽而無申報。

案情指，2023年2月17日海關檢查一件由韓國寄往香港大角嘴茂盛中心某單位的包裹，收件人是Huang Chong Long。包裹內有4本雜誌，頁內藏有4500張新台幣1000元，總值新台幣450萬元（約117.6萬港元），所有紙幣均未申報。同年2月23日關員喬裝送貨員將包裹送往大角嘴單位，呂應門簽收，趙亦被發現在單位內，兩人被捕，身上有約39.3萬港元。

呂警誡下表示不知包裹由誰寄出，但知道有現金來自韓國，是代趙書民收取。呂亦指自2022年12月起已收取類似包裹十數次，趙每次都會通知他包裹內有現金，呂收取包裹後將錢拿到尖沙嘴及長沙灣找換店兌換，趙再通知他把錢送給其他身分不詳的人。

找換店交易紀錄顯示兩名被告曾做35項兌換貨幣的交易，包括6213萬新台幣及2000萬日圓，連同上述39.3萬港元和新台幣450萬元，被告共洗黑錢1800萬元。

【案件編號：DCCC 714/23】