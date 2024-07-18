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謝展寰促中電電塔避雷設施加碼 倡由加裝百個增至500 公司稱工程不影響總體電價

【明報專訊】中電近期發生多宗電力事故，環境及生態局長謝展寰昨表示，過去3年間，中電的電力系統發生26宗嚴重停電事故，當中15宗為內在因素所致，佔整體約58%；同期港燈有5宗嚴重停電事故，當中兩宗為內在因素所致，佔40%。中電計劃未來兩年在露天電塔加裝100個避雷設施，謝展寰認為進度較慢，建議中電兩年內加裝500個，相信會有明顯改善作用。中電總裁羅嘉進無正面回應會否增至500個，只稱會「盡量提早安裝更多避雷器」，他又表示中電已預留相關費用，加裝工程對總體電價無影響。

謝展寰昨在立法會大會上回覆議員質詢，他透露前日曾與中電總裁見面，聽取中電的改善計劃，並引述中電指會加派人手在發生事故後到場處理。環境及生態局稱，中電自2021年7月至今發生的26宗停電事故中，15宗為內在因素影響，當中14宗的事故成因是設備故障（包括2022年6月21日電纜橋火警引致元朗、屯門及天水圍大停電），1宗是人為因素；餘下10宗則為外在因素影響，1宗仍在調查。

多名議員關注如何避免發生停電事故，以及如何加快搶修，選委界黃錦輝關注政府會否協助兩電興建地底電纜，避免受外來因素影響。謝展寰指出，市區不少電纜已鋪設在地底，新界仍有不少架空電纜，他引述中電目標兩年內加裝100個避雷設施，但政府已要求中電加快進度，將加裝避雷設施數量提升至500個。

被問會否回應政府加碼 中電：盡早安裝

中電昨召開記者會，公布中電的短中期改善措施。總裁羅嘉進被問到會否應政府要求，在兩年內加裝500個避雷裝置，他稱中電預算中有安裝避雷器的項目，中電會運用現有預算，盡量提早安裝更多避雷器，而總體來說對電價無影響。

中電輸電及供電業務部高級總監張寶中說，中電現於所有40萬伏特輸電塔裝設約2600個避雷器，計劃今明兩年在高壓架空電塔額外加裝逾100個避雷器，以及在約200個變電站加裝防水設備，同時推出智能管理系統，實時監測供電系統，以及加強第三方工地巡查，有需要時提前更換關鍵供電設備；另外，中電會增加備召人員，當發生事故時盡快安排搶修，縮短客戶受影響時間。

料短中期改善措施可減事故

被問到推行各項措施後，電力事故可減少多少宗，羅嘉進稱，相信上述措施可有效減低事故發生機率，一旦發生事故亦可將復電時間縮短，形容措施務實，有效提升供電可靠度。

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