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港聞

港聞二

引入護士修例通過 醫局：續本地優先

【明報專訊】牽涉開闢新途徑引入非本地培訓護士的《2023年護士註冊（修訂）條例草案》昨獲立法會三讀通過，多名議員支持修例，但同時關注政府如何把關確保醫護質素，並敦促做好本地培訓。醫衛局長盧寵茂稱相信引入非本地培訓護士是短期內有效應對人手不足的措施，修例後依然會優先聘用本地培訓護士。醫管局稱將配合推動政策，本月及下月分別前往新加坡及馬來西亞宣傳，招聘更多非本地培訓護士。

草案增設3種引入非本地培訓護士途徑，「特別註冊／登記」要求申請者取得大致可比擬護管局認可課程的資格等，便可於衛生署、醫管局及指明機構工作，工作滿5年獲聘用機構按護管局標準評為良好及勝任，可轉為「正式註冊／登記」，即可免試在港自由執業。經「有限度註冊／登記」來港護士則可在公營醫療機構、安老及殘疾院舍等工作；另有適用於學術交流和臨牀示範的「暫時註冊／登記」。

林哲玄憂不擅交流 院舍無足夠上級監督

多名議員支持修例的同時提出關注。法案委員會主席、醫衛界林哲玄稱，到院舍服務的非本地護士或不熟本地交流習慣，亦憂院舍無足夠上級護士監督及培訓，倡政府用普通科門診等護理服務，訓練及監督為院舍聘用的有限度登記護士。

選委界周文港促請醫管局和衛生署日後嚴格把關每宗申請個案的學歷、臨牀經驗等。選委界管浩鳴關注非本地培訓護士能否用廣東話溝通及用英文「寫牌板」，並質疑修例並非解決護士短缺的「萬試良方」，政府應着重本地培訓護士，建議考慮讓成績不是很好的學生先做登記護士，透過晉升階梯成為註冊護士。

陳凱欣形容單靠搶人才紓緩人手不足是緣木求魚，最治本應堵塞護士流失，關注醫管局有否了解流失原因，建議改善晉升階梯、善用科技減輕工作量。

醫管局稱草案獲通過將有助開拓護士來源，維持公營醫療的可持續發展，正計劃到不同國家和地區宣傳新政策，另會繼續優先招聘本地培訓護士，持續完善護士專業發展等。

相關字詞﹕立法會 醫衛局 盧寵茂 護士註冊條例

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