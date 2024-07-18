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記協主席遭《華爾街日報》解僱 鄭嘉如：上司曾指身分衝突促退選 母企：報章致力促進新聞自由

【明報專訊】身兼《華爾街日報》（WSJ）記者的記協新任主席鄭嘉如上任不足一月，昨被WSJ以「職位重組」為由解僱，鄭指上司在記協執委會選舉前夕要求她退選及辭任執委，並指記協崗位與記者職位無法共存。WSJ母公司道瓊斯公司發言人確認有「人事變動」，不評論個別人士，又稱該報一直致力促進香港及世界各地新聞自由。鄭質疑公司阻止員工參加工會有違《僱傭條例》，不排除採法律行動，強調「記者推動及保衛新聞自由是必須，在世界各地同樣，新聞自由不會因地域改變」。

鄭嘉如前年起在本港任WSJ記者，跟進中國電動車發展，昨被辭退後見傳媒交代事件。記協選舉上月22月舉行，鄭說選舉前夕、即約3周前，身處英國的上司要求她退選及辭去記協執委，她拒絕。她說入職時已是記協執委，當時公司批准。

鄭：當選後工作換人 阻入工會違法

鄭嘉如稱，上司曾提及記協崗位與WSJ記者職位無法共存，因公司報道「影響香港新聞自由的事件」，例如有關傳媒的法庭審訊，若員工推動相關議題，會有衝突。鄭續說，當選主席後一直上班，最後一次刊出署名報道為上月21日，之後她向上司提議報道題材但無人處理，通常由她負責的工作亦改由他人接手，直至昨早駐倫敦的國際版主編Gordon Fairclough來港通知她因「職位及工作被減省、公司在進行職位重組」將她解僱。

記協形容事件屬無理解僱。鄭質疑「職位重組」非真正理由，因公司3周前曾要求她退選及退出記協，又提到今年5月WSJ將總部遷往新加坡時，曾辭去多名在港員工，但不包括自己。

鄭強調組織和參加工會受《基本法》第27條保障，阻礙員工成為工會成員是違反《僱傭條例》，正與法律團隊商討，不排除採取法律行動。對於鄭的質疑，道瓊斯公司發言人沒補充。勞工處回覆稱不評論個別個案，如僱員懷疑僱傭權益受損，應盡快向勞工處提供資料，該處會根據《僱傭條例》協助。

指有執委因壓力辭任 最新名單少兩人

至於記協主席一職會否受影響，鄭說失業後仍有留在工會的權利，未來會積極求職，繼續做記者。據記協會章，會員失業期間可保留會籍，「但需向執委會證明在失業期間主動及積極尋找新聞工作的職位以保持其專業資格」。

鄭提到數名記協執委因公司壓力辭任工會，未有交代人數。翻查記協上月底公布的選舉結果，扣除兩名提出退選者，執委會共10人，網頁名單昨日顯示減至8人，上月當選理事的《誌傳媒》主編關震海及自由撰稿人李雨夢不在最新名單。

同行：衝突一說無理 該報亦為記者發聲

鄭在美國哥倫比亞大學新聞學院的教師、菲律賓調查記者Sheila Coronel批評事件衝擊香港新聞自由，並質疑WSJ給出重組業務理由，只為掩飾向政權下跪及出賣記者的現實。她指該報質疑鄭擔任記協有利益衝突一說毫不合理，因該報一再爭取釋放在俄羅斯被控間諜罪的旗下記者格爾什科維奇，亦報道俄羅斯新聞自由狀况。

綜合消息，經歷格爾什科維奇案加上香港近期形勢，WSJ在香港新聞處理愈趨審慎。據悉，今年初該報一名記者由外地入境香港時曾遭截查，也加深管理層審慎作風。

相關字詞﹕格爾什科維奇（Evan Gershkovich） 華爾街日報 鄭嘉如 香港記者協會

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