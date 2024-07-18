書商稱客增銷情相若 《城寨》特別旺

影視作品日本雜誌較受捧

本報記者昨午到場觀察，發現中午後未見入場人龍，大部分通道仍留有一半空間可走動；至下午3時許，人流開始大增，接近入口的主通道一度「迫爆」。入場者主要聚集在售賣影視文學、特價書及日本雜誌的展攤。

獨家發售余兒新作《九龍城寨三部曲——最終章》的參展商創意館人流不絕，收銀處大排長龍。其總編輯許小姐稱，受惠於電影帶動，新書吸引不少年輕人和內地旅客購買。許形容銷情「超乎想像」，大部分書迷「幾本幾本咁買」。

原著內地未上架 遊客專程掃貨

來自東莞的周小姐是《九龍城寨之圍城》影迷，昨與友人購入共17本原著小說的不同篇章。她說電影看了15次，欣賞情節和對白細膩，受吸引而想看原著，但未於內地上架，故特意來港購買，亦為朋友代購。

中華書局推出的限量版《老夫子》同樣受歡迎，董事兼副總編輯黎耀強說，不少書迷於早上開幕時即到場搶購心儀編號。他估計首日人流較去年多約一成，但銷情相若，相信與本港整體市道低迷有關。

北上消費熱潮持續，書商經緯文化推出旅遊書「深圳王」，出版經理黃先生表示上午已售出兩箱，首日整體銷售額與去年相若。他說，曾憂慮港人北上消費令生意額下跌，現在「打平手」已較預期理想。

拖喼「掃貨」的港人關小姐是書展常客，昨買了數本關於香港歷史的書，但認為近年書展書籍種類大減，令讀者選擇減少，亦關注本地創作限制是否加劇。

（書展2024）