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港聞

港聞二

《正義》《死屍》各有千秋 皆建基現實 與觀眾溝通

【明報專訊】繼《正義迴廊》後，去年上映的《死屍死時四十四》是何爵天再下一城之作。論獎項，前者迴響在當年一時無兩；論貼地，後者諷刺時弊的力度可謂扣人心弦。對於拍攝的作品觸及社會議題，何爵天相信「再天馬行空的電影，創作本身都是基於現實」，透過連結現實情節，導演和編劇均嘗試尋找受眾的「共鳴感」，他反問：「若我並非與觀眾溝通，拍攝這部電影又為了什麼？」

大角嘴街景水上樂園 載香港記憶

驚加租、怕執輸，又不想被人瞧不起，《死屍》在片首就質疑，港人為何要用一輩子時間和金錢置業，並以男主角杜志銘一家三口與外母蘇文鳳在「蝸居」同一屋簷下，向觀眾呈現「港人如何一出生，就被這個空間限制人生」。即使《正義》基於轟動一時的大角嘴肢解父母案，2020年開拍時也要思考這宗2015年開審的案件，數年後與觀眾有何關係，畢竟「好的作品都離不開現實」。

「情懷」是何爵天作品另一特點，他慨嘆「本港事物逝去的速度較其他地方誇張，很想以拍攝保留逝去的事物」。《死屍》設定於虛構的私人屋苑「臨海峯」，加插樓盤廣告情節，介紹屋苑前身是擁有全港最高摩天輪的青龍水上樂園；何爵天童年對這樂園留下深刻印象，「想把活在本港的痕迹均放進電影」，亦期望觀眾記得。

兩片輯錄劇本集 肯定編劇成就

至於《正義》事發的大角嘴海興大樓，拍攝時已拆卸，且正值新冠疫情，途人都戴上口罩，只能以狹窄角度呈現，盡力保留事發時的街景。

身為導演，較喜歡哪套作品？「各有各優勢，各有各難度。」他認為《正義》在迴響與票房較成功；《死屍》屬原創，在喜劇加入天馬行空情節較複雜，不容易獲投資者青睞。兩片已輯錄成劇本集，以表揚編劇，「對編劇是一個肯定，劇本不限於拍攝呈現」，因電影在拍攝和剪輯時均有取捨，期望將內容原貌多呈現給觀眾或讀者比較。

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