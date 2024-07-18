港拒批公園拍踩單車 韓助封場取鐵路景 何：撐電影業 除資金還要開方便之門

與其建城寨布景 不如資助新片

除投資以外，各界「打開方便之門」亦是推動創作關鍵。韓國影視產業蓬勃，何爵天相信除有賴當地政府投入資源，也不能忽視各部門及社會各界支援。他曾聞說電影牽涉鐵路的場景，製作團隊獲當地持分者協助封鎖部分範圍拍攝；相反，在港申請及審批拍攝場景耗時，甚至限制拍攝時間。他舉例，某次拍攝情節牽涉一對情侶在公園踩單車，男主角擺放不同掛飾為女方炮製浪漫驚喜，惟申請未獲康文署批准，因擔心觀眾誤會公園可踩單車。何爵天認為理由無稽，「難道拍攝殺人情節，就是慫恿別人殺人？」他指如此簡單的要求都拒絕，影視又怎可能蓬勃發展？

為培育年輕電影人創辦的「鮮浪潮國際短片節」，今年踏入第18年，因不獲藝發局資助而規模大減。萬事起頭難，對於新晉導演，不同資助和平台意義重大。何爵天說，由畢業至成為導演的10年間，慶幸有不同項目可讓他一展身手，2013年憑《龐師奶的危機》作為競賽短片，他雖不滿該作，甚至惹來網民劣評，但這打擊無損他認同鮮浪潮的重要地位，否則「無機會反思有何做得不好」，「你連拍出來被罵的機會都無」。

當年競賽片網民劣評 成反思機會

缺乏資源造成的傷害，包括失去與同行交流的機會。鮮浪潮提供新舊創作人互相認識的平台，何爵天便是在參與鮮浪潮期間，有機會與導演陳慶嘉交流製作喜劇，「不止作品本身，還衍生出更多作品以外的事」。

另一轉捩點，是2016年拍攝《獅子山下》時認識導演翁子光，及後何爵天在翁的工作室擔任副導及編導，當時正值翁子光執導的《踏血尋梅》上映，引起不少「奇案迷」提出意見；翁遂建議何爵天改編「大角嘴肢解父母案」，同時擔任《正義迴廊》監製。何爵天說：「認識翁子光改變了我的人生。」

（書展2024）