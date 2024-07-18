電影文學 何爵天樂在互換思考

明報記者 施晉宇

何爵天是今年書展推介的6名焦點導演之一，踏進他的辦公室，記者視線就被位處門口的書牆吸引。約個半小時的訪談中，古今中外的影視文學改編作品他可隨手拈來，亦談到他現時仍喜歡到樓上書店尋寶。即使監製傳來小說的電子檔案，他都會堅持買實體版本閱讀。

東野圭吾影響深 啟發《正義迴廊》

談到東野圭吾的作品，《嫌疑犯X的獻身》最令他感動。東野圭吾作為數理出身的作家，作品一般較為理性，何爵天形容這部小說「在理性與感性拿捏得宜」，呈現人在墮入愛河時，如何為對方犧牲。何爵天長期游走於「講邏輯、講推理、講查案」的文學世界，恰恰為日後拍攝《正義迴廊》打好基礎。

「我經常在真實、原著及個人本身思考間，出現很多掙扎，別人這樣編寫一定有原因，一旦刪減會否令作品變得零散？」何爵天從中學起培養個人思考模式，比較影視作品怎樣改編文學作品。他喜歡美國導演馬田史高西斯的電影，為免閱讀時僅聚焦拍攝內容，何爵天在《花月殺手》上映前數個月，便會廢寢忘餐地閱讀，思考「作為追看性質較低的報告文學，究竟如何組織三四個小時的長篇故事，把歷史資訊和人物故事滲進戲劇」。

看電影同時讀原著 游走兩種模式

閱讀呈現「一體兩面」的驚喜，啟發着何爵天的拍攝生涯。美國電影《千里伴我尋》（Philomena），講述年老女主角尋找當年未婚懷孕而棄於修道院的兒子，電影只改編原著其中數十頁，而小說則集中描述兒子的角度，何爵天飽覽兩個角度的效果令他不禁讚嘆。

前年上映的《正義迴廊》改編自「大角嘴肢解父母案」，何爵天「啟動」恆常思考模式，「假設案件是本小說，如何改編和抽取某部分資訊，成為一部兩小時的電影」；他不諱言難度高，「現實比某些創作更複雜，有些事情想不通，現實也不會給答案」。

近年本港閱讀風氣銳減，拍攝改編作品談何容易。何爵天理解人們學業與工作佔據大部分時間，加上娛樂被其他方式取代，「看書要花很多精力，可能不想再閱讀文字」。製作電影畢竟是一項龐大投資，取得文學作品的版權約佔整套電影十分一的成本，他擔心「如果人們都不看書，就等於沒有IP（知識產權）」，在無法保證吸引觀眾入場時，投資者大多不欲購入版權，「唯有較多人閱讀，保證較多人入場」，才能「帶動整個產業」。

憂閱讀風氣減 改編電影更難集資

港產片衝出香港不止夢想，何爵天兩部電影為他締造踏足國際的機會，獲各發行商或電影節邀請。「什麼場景引起大笑，什麼場景則無反應？」短短一年間走訪近十國，他經常觀察着觀眾的反應。在墨西哥，他體會到觀眾的理解如何受文化差異影響：《死屍死時四十四》諷刺保安過年收利市的文化，在當地換來冷場；張就（鄭中基飾）等人在升降機槽拖着屍體，則引起哄堂大笑。影像呈現的幽默遠較言語上的幽默更易消化，「當電影不再只是留在香港，就需要考慮製作無語言和文化障礙的作品」。

（書展2024）