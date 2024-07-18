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紅山半島72張清拆令 42「有實質進展」 包括8宗遵從

【明報專訊】紅山半島去年山泥傾瀉，多間臨海獨立屋揭發僭建及霸佔官地。本報早前報道，屋宇署曾向72間獨立屋發出清拆令，發展局昨回覆立法會議員書面質詢時提到，截至今年6月底紅山半島有42張命令有實質進展（見表），另有27張命令待上訴審裁小組處理，兩張命令駁回。屋宇署網站顯示，72張清拆令中8張已獲遵從。

非法佔用政府土地

逾半業主已提或擬提清拆建議

發展局稱，42張有實質進展的命令包括已遵從、工程進行中，以及業主已委任註冊建築專業人士就修繕工程擬備或呈交建議書及建築圖則。非法佔用政府土地方面，逾半業主提交或準備提交清拆工程建議書，亦有部分獨立屋正進行工程。

屋宇署網站顯示，8張已獲遵從清拆令於今年1月發出，涉事獨立屋分別有1至5項違規，包括樓層加建搭建物、加建花棚等，分別於2月底至6月中旬清拆。位於山泥傾瀉範圍一帶的松柏徑第70、72、74、76號屋，本報記者本月2日實地觀察，見第70及72號屋已搭棚架進行工程，第74及76號屋不見動工迹象。

蟠龍46清拆令 11有實質進展

屯門蟠龍半島亦有僭建，發展局表示，兩部門調查40間獨立屋，12間同時涉及僭建和非法佔用官地、27間涉僭建、一間涉非法佔用官地，分別發出46張清拆令及就13間獨立屋張貼法定通知。截至6月底，有11張清拆令有實質進展、7張命令正待上訴審裁小組處理。

另外，有傳媒今年2月報道，清水灣飛鵝花園和大埔海景山莊等屋苑亦有獨立屋疑僭建和霸佔官地。發展局書面回覆稱，曾巡查飛鵝花園B座16間，以及海景山莊18間獨立屋。飛鵝花園有9間同時涉僭建及非法佔官地、6間涉僭建，兩部門分別發出15張清拆令及在9間獨立屋張貼法定通知。按屋宇署文件，清拆令今年4月底至5月底發出。

海景山莊有14間同時涉及僭建和非法佔用官地、3間涉僭建、一間涉非法佔用官地，兩部門分別發出17張清拆令及在15間獨立屋張貼法定通知。按屋宇署文件，部分清拆令於今年4月底和6月底發出。

明報記者 陳亦瀅

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