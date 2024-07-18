紅山半島僭建佔官地 3宗檢控 地署：霸地罰款不成正比 研增罰則

明報記者 李淑瑤

斜坡維修費180萬

倘證關僭建將追討

地政總署和屋宇署已完成聯合巡查紅山半島臨海斜坡、屯門蟠龍半島、西貢飛鵝花園B座及大埔海景山莊的獨立屋，部門分別已向涉違規業主發出法定通知和清拆令（見另稿），並擬檢控逾期未遵辦者、參與工程的專業人士和承建商等。發展局回覆稱，紅山半島毗鄰斜坡緊急維修工程費用約180萬元，政府已完成山泥傾瀉事故調查，正整理資料及諮詢法律意見。黎志華稱，會視乎土拓署研究報告，若證實僭建與斜坡損毁有關，會向涉事人追討維修費和法律責任。

從未見罰最高 「有時輕了點」

政府於2015年曾修例，就首次在官地非法搭建構築物而不涉圖利的罪行，由最高罰款1萬元及監禁6個月，提升至50萬元及監禁6個月，以及罪行持續期間每日另處罰款5萬元。黎志華稱，引用條例起訴的個案均要上庭，執管人員須蒐集足夠證據，讓律政司認為有相當勝算才可提控。不過，他說未見過有個案被判最高罰款，認為法庭判罰「有時似乎輕手了點」。

倡掛鈎面積 簡單個案發告票

黎認為，罰則應與非法霸佔土地面積掛鈎，假設在新界霸佔數千呎官地泊車做倉庫，若法庭只判罰10多萬元，涉事者可能覺得比租金還低，這非政府所樂見。另一方面，針對較簡單個案，則可發定額罰款告票處理；他解釋，非法霸佔官地個案「大細都有」，村屋門口霸十多廿呎地與霸佔數千數萬呎執管程序一樣，若相對簡單個案以告票處理，可省舉證和司法程序。

屋宇署預計會於今年內提交《建築物條例》修訂建議，就未遵辦驗樓驗窗及僭建物等違規建築，簡化檢控程序和加強罰則。發展局長甯漢豪今年4月表示會考慮引入定額罰款，避免如現時需時數個月至一年檢控。黎志華表示，地政總署的修例工作會參考屋宇署經驗。

被問到署方未來會否加緊巡查獨立屋違建，他稱「一定會做多些」，但政府財赤加上大量收地工作，土地執管人手減少數十名，署方去年整合了各分區地政處執管人手，包括將土地管制隊、契約執行隊及寮屋管制隊合併成一支土地執管隊，由同一隊伍統一處理區內土地違規個案。署方亦應用無人機和電子手帳等科技，提升執管效能。

將聯合規劃署元朗區行動

針對違規嚴重「大老虎」

黎志華說，署方去年底聯同規劃署在北區打擊非法改變土地用途，兩宗個案分別佔地逾5000平方米用作非法倉儲，涉事兩業主未理會政府警告，土地現已被收回。他透露，兩部門計劃在元朗區有新的聯合行動，冀透過聯合行動打擊一些市民特別關注或違規較嚴重和規模大的「大老虎」，相信比部門獨自行動更有效。