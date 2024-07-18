明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

紅山半島僭建佔官地 3宗檢控 地署：霸地罰款不成正比 研增罰則

【明報專訊】去年9月暴雨揭發港島紅山半島多間獨立屋涉僭建及非法佔用官地，事發近一年，地政總署已對其中3宗個案在官地上建造構築物直接提出檢控。地政總署長黎志華接受本報訪問表示，過去被裁定違反《土地（雜項條文）條例》的個案，罰款介乎1000至10多萬元，與嚴重程度不太成正比，正與發展局研究提高法例罰則及引入定額罰款告票。另為配合北都發展，黎稱已從土地執管隊抽調數十人參與收地工作，但強調執管效率不跌反升。

明報記者 李淑瑤

斜坡維修費180萬

倘證關僭建將追討

地政總署和屋宇署已完成聯合巡查紅山半島臨海斜坡、屯門蟠龍半島、西貢飛鵝花園B座及大埔海景山莊的獨立屋，部門分別已向涉違規業主發出法定通知和清拆令（見另稿），並擬檢控逾期未遵辦者、參與工程的專業人士和承建商等。發展局回覆稱，紅山半島毗鄰斜坡緊急維修工程費用約180萬元，政府已完成山泥傾瀉事故調查，正整理資料及諮詢法律意見。黎志華稱，會視乎土拓署研究報告，若證實僭建與斜坡損毁有關，會向涉事人追討維修費和法律責任。

從未見罰最高 「有時輕了點」

政府於2015年曾修例，就首次在官地非法搭建構築物而不涉圖利的罪行，由最高罰款1萬元及監禁6個月，提升至50萬元及監禁6個月，以及罪行持續期間每日另處罰款5萬元。黎志華稱，引用條例起訴的個案均要上庭，執管人員須蒐集足夠證據，讓律政司認為有相當勝算才可提控。不過，他說未見過有個案被判最高罰款，認為法庭判罰「有時似乎輕手了點」。

倡掛鈎面積 簡單個案發告票

黎認為，罰則應與非法霸佔土地面積掛鈎，假設在新界霸佔數千呎官地泊車做倉庫，若法庭只判罰10多萬元，涉事者可能覺得比租金還低，這非政府所樂見。另一方面，針對較簡單個案，則可發定額罰款告票處理；他解釋，非法霸佔官地個案「大細都有」，村屋門口霸十多廿呎地與霸佔數千數萬呎執管程序一樣，若相對簡單個案以告票處理，可省舉證和司法程序。

屋宇署預計會於今年內提交《建築物條例》修訂建議，就未遵辦驗樓驗窗及僭建物等違規建築，簡化檢控程序和加強罰則。發展局長甯漢豪今年4月表示會考慮引入定額罰款，避免如現時需時數個月至一年檢控。黎志華表示，地政總署的修例工作會參考屋宇署經驗。

被問到署方未來會否加緊巡查獨立屋違建，他稱「一定會做多些」，但政府財赤加上大量收地工作，土地執管人手減少數十名，署方去年整合了各分區地政處執管人手，包括將土地管制隊、契約執行隊及寮屋管制隊合併成一支土地執管隊，由同一隊伍統一處理區內土地違規個案。署方亦應用無人機和電子手帳等科技，提升執管效能。

將聯合規劃署元朗區行動

針對違規嚴重「大老虎」

黎志華說，署方去年底聯同規劃署在北區打擊非法改變土地用途，兩宗個案分別佔地逾5000平方米用作非法倉儲，涉事兩業主未理會政府警告，土地現已被收回。他透露，兩部門計劃在元朗區有新的聯合行動，冀透過聯合行動打擊一些市民特別關注或違規較嚴重和規模大的「大老虎」，相信比部門獨自行動更有效。

相關字詞﹕土地雜項條文條例 非法霸佔政府土地 僭建 地政總署 紅山半島

上 / 下一篇新聞

洗澡爭分背與聽 肌萎生奮力摘星
洗澡爭分背與聽 肌萎生奮力摘星
狀元有稱公民科要求較低助減壓 有指需適應
狀元有稱公民科要求較低助減壓 有指需適應
港鐵站領成績 正生學生：不怕續兜路盼銜接大學
港鐵站領成績 正生學生：不怕續兜路盼銜接大學
壓力爆煲執念不再 捱過疹症奪佳績
壓力爆煲執念不再 捱過疹症奪佳績
10狀元7留港 基層生睇韓劇萌念讀醫
10狀元7留港 基層生睇韓劇萌念讀醫
父月花1.5萬栽培 9歲童數學摘星
父月花1.5萬栽培 9歲童數學摘星
考卷「放大」仍吃力 三成視力追教師夢
考卷「放大」仍吃力 三成視力追教師夢
恒大申請入學增六成 指本地生人數相若去年
恒大申請入學增六成 指本地生人數相若去年
泳總3改革 推屬會計分升降制 晤方力申 允開放達標者報名錦標賽
泳總3改革 推屬會計分升降制 晤方力申 允開放達標者報名錦標賽
開放錦標賽未提時間表 方盼准用競賽屬會名義
開放錦標賽未提時間表 方盼准用競賽屬會名義
滘西洲拾高球墮20米崖 六旬翁輕傷
滘西洲拾高球墮20米崖 六旬翁輕傷
涉騙公司425萬洗錢 5保險中介遭廉署起訴
涉騙公司425萬洗錢 5保險中介遭廉署起訴
紅山半島72張清拆令 42「有實質進展」 包括8宗遵從
紅山半島72張清拆令 42「有實質進展」 包括8宗遵從
電影文學 何爵天樂在互換思考
電影文學 何爵天樂在互換思考
港拒批公園拍踩單車 韓助封場取鐵路景 何：撐電影業 除資金還要開方便之門
港拒批公園拍踩單車 韓助封場取鐵路景 何：撐電影業 除資金還要開方便之門
《正義》《死屍》各有千秋 皆建基現實 與觀眾溝通
《正義》《死屍》各有千秋 皆建基現實 與觀眾溝通
書商稱客增銷情相若 《城寨》特別旺
書商稱客增銷情相若 《城寨》特別旺
記協主席遭《華爾街日報》解僱 鄭嘉如：上司曾指身分衝突促退選 母企：報章致力促進新聞自由
記協主席遭《華爾街日報》解僱 鄭嘉如：上司曾指身分衝突促退選 母企：報章致力促進新聞自由
引入護士修例通過 醫局：續本地優先
引入護士修例通過 醫局：續本地優先
謝展寰促中電電塔避雷設施加碼 倡由加裝百個增至500 公司稱工程不影響總體電價
謝展寰促中電電塔避雷設施加碼 倡由加裝百個增至500 公司稱工程不影響總體電價
寄包裹洗黑錢1800萬 兩台漢囚28至30月
寄包裹洗黑錢1800萬 兩台漢囚28至30月
抄牌爭執罵警 男子認擾亂秩序守行為
抄牌爭執罵警 男子認擾亂秩序守行為
活在灣區：暑假北上親子遊 留意交通景點優惠
活在灣區：暑假北上親子遊 留意交通景點優惠
法醫指等上房司機死於腹膜炎 醫生：臨牀X光無迹象
法醫指等上房司機死於腹膜炎 醫生：臨牀X光無迹象
德國議員訪立會 一人曾促制裁特首
德國議員訪立會 一人曾促制裁特首
屠龍隊員認製地圖標記警駐守點
屠龍隊員認製地圖標記警駐守點
官指挑戰警 圍大興基地10人囚一年
官指挑戰警 圍大興基地10人囚一年