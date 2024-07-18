明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉騙公司425萬洗錢 5保險中介遭廉署起訴

【明報專訊】廉政公署昨分兩案起訴中國太平人壽保險（香港）有限公司5名前職員，分別涉以傀儡保險代理及虛假投保申請詐騙425萬元及洗黑錢逾230萬元。5人已獲保釋，明日東區裁判法院提堂。

首案被告34歲周銳坤為中國太平前助理分組經理，被控18項欺詐罪名。3名同案被告分別為32歲蔡霈珈、32歲鄭喬心及30歲薛兆衡，均為中國太平前業務經理，各被控一項洗黑錢罪。

案情稱，2021年2月至2022年10月期間，周案發時為蔡、鄭、薛及另一保險代理人的上線經理。周涉嫌欺詐中國太平，訛稱另外3名被告及另一名保險代理人是18份保單的經辦代理人，致使中國太平承保及簽發該等保單，並發放佣金及其他款項。

涉冒充經辦代理人 偽造投保

廉署調查發現，中國太平就上述18份保單，向3名被告及該名保險代理人支付佣金及其他款項共約360萬元，周從中接受大部分款項。

餘下3項控罪分別指蔡、鄭及薛知道或有合理理由相信，各人持有的3個銀行戶口中3筆共逾230萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人洗黑錢。案件稍後轉介區域法院。

第二宗案件被告28歲李瀚賢為中國太平前保險代理，被起訴兩項欺詐罪，首宗案件被告周銳坤同屬本案被告。廉署稱，李瀚賢涉嫌向中國太平訛稱2021年7月的兩份投保申請由一名客戶提出，導致中國太平批准申請並發放佣金及其他款項共逾65萬元，廉署調查發現涉案客戶無上述投保亦無繳保費。另外，周涉嫌於一份保單轉讓文件中假冒客戶及有關者簽署，誘使中國太平相信申請由客戶提出。

相關字詞﹕廉署

上 / 下一篇新聞

洗澡爭分背與聽 肌萎生奮力摘星
洗澡爭分背與聽 肌萎生奮力摘星
狀元有稱公民科要求較低助減壓 有指需適應
狀元有稱公民科要求較低助減壓 有指需適應
港鐵站領成績 正生學生：不怕續兜路盼銜接大學
港鐵站領成績 正生學生：不怕續兜路盼銜接大學
壓力爆煲執念不再 捱過疹症奪佳績
壓力爆煲執念不再 捱過疹症奪佳績
10狀元7留港 基層生睇韓劇萌念讀醫
10狀元7留港 基層生睇韓劇萌念讀醫
父月花1.5萬栽培 9歲童數學摘星
父月花1.5萬栽培 9歲童數學摘星
考卷「放大」仍吃力 三成視力追教師夢
考卷「放大」仍吃力 三成視力追教師夢
恒大申請入學增六成 指本地生人數相若去年
恒大申請入學增六成 指本地生人數相若去年
泳總3改革 推屬會計分升降制 晤方力申 允開放達標者報名錦標賽
泳總3改革 推屬會計分升降制 晤方力申 允開放達標者報名錦標賽
開放錦標賽未提時間表 方盼准用競賽屬會名義
開放錦標賽未提時間表 方盼准用競賽屬會名義
滘西洲拾高球墮20米崖 六旬翁輕傷
滘西洲拾高球墮20米崖 六旬翁輕傷
紅山半島僭建佔官地 3宗檢控 地署：霸地罰款不成正比 研增罰則
紅山半島僭建佔官地 3宗檢控 地署：霸地罰款不成正比 研增罰則
紅山半島72張清拆令 42「有實質進展」 包括8宗遵從
紅山半島72張清拆令 42「有實質進展」 包括8宗遵從
電影文學 何爵天樂在互換思考
電影文學 何爵天樂在互換思考
港拒批公園拍踩單車 韓助封場取鐵路景 何：撐電影業 除資金還要開方便之門
港拒批公園拍踩單車 韓助封場取鐵路景 何：撐電影業 除資金還要開方便之門
《正義》《死屍》各有千秋 皆建基現實 與觀眾溝通
《正義》《死屍》各有千秋 皆建基現實 與觀眾溝通
書商稱客增銷情相若 《城寨》特別旺
書商稱客增銷情相若 《城寨》特別旺
記協主席遭《華爾街日報》解僱 鄭嘉如：上司曾指身分衝突促退選 母企：報章致力促進新聞自由
記協主席遭《華爾街日報》解僱 鄭嘉如：上司曾指身分衝突促退選 母企：報章致力促進新聞自由
引入護士修例通過 醫局：續本地優先
引入護士修例通過 醫局：續本地優先
謝展寰促中電電塔避雷設施加碼 倡由加裝百個增至500 公司稱工程不影響總體電價
謝展寰促中電電塔避雷設施加碼 倡由加裝百個增至500 公司稱工程不影響總體電價
寄包裹洗黑錢1800萬 兩台漢囚28至30月
寄包裹洗黑錢1800萬 兩台漢囚28至30月
抄牌爭執罵警 男子認擾亂秩序守行為
抄牌爭執罵警 男子認擾亂秩序守行為
活在灣區：暑假北上親子遊 留意交通景點優惠
活在灣區：暑假北上親子遊 留意交通景點優惠
法醫指等上房司機死於腹膜炎 醫生：臨牀X光無迹象
法醫指等上房司機死於腹膜炎 醫生：臨牀X光無迹象
德國議員訪立會 一人曾促制裁特首
德國議員訪立會 一人曾促制裁特首
屠龍隊員認製地圖標記警駐守點
屠龍隊員認製地圖標記警駐守點
官指挑戰警 圍大興基地10人囚一年
官指挑戰警 圍大興基地10人囚一年