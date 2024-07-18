涉騙公司425萬洗錢 5保險中介遭廉署起訴

首案被告34歲周銳坤為中國太平前助理分組經理，被控18項欺詐罪名。3名同案被告分別為32歲蔡霈珈、32歲鄭喬心及30歲薛兆衡，均為中國太平前業務經理，各被控一項洗黑錢罪。

案情稱，2021年2月至2022年10月期間，周案發時為蔡、鄭、薛及另一保險代理人的上線經理。周涉嫌欺詐中國太平，訛稱另外3名被告及另一名保險代理人是18份保單的經辦代理人，致使中國太平承保及簽發該等保單，並發放佣金及其他款項。

涉冒充經辦代理人 偽造投保

廉署調查發現，中國太平就上述18份保單，向3名被告及該名保險代理人支付佣金及其他款項共約360萬元，周從中接受大部分款項。

餘下3項控罪分別指蔡、鄭及薛知道或有合理理由相信，各人持有的3個銀行戶口中3筆共逾230萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人洗黑錢。案件稍後轉介區域法院。

第二宗案件被告28歲李瀚賢為中國太平前保險代理，被起訴兩項欺詐罪，首宗案件被告周銳坤同屬本案被告。廉署稱，李瀚賢涉嫌向中國太平訛稱2021年7月的兩份投保申請由一名客戶提出，導致中國太平批准申請並發放佣金及其他款項共逾65萬元，廉署調查發現涉案客戶無上述投保亦無繳保費。另外，周涉嫌於一份保單轉讓文件中假冒客戶及有關者簽署，誘使中國太平相信申請由客戶提出。