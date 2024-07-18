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港聞

港聞二

開放錦標賽未提時間表 方盼准用競賽屬會名義

【明報專訊】目前泳總僅限正式及觀察屬會泳手參與錦標賽，港隊前泳將方力申與新民黨立法會議員何敬康昨向泳總提交意見書，提出開放參賽資格等5項建議。泳總會長王敏超表示，將全面容許優秀泳手不分所屬泳會級別參與錦標賽，但未提及具體時間表。

泳總早前表示，需視乎個案決定是否批准競賽屬會達標泳手參加錦標賽。泳總在昨日會議後宣布，日後不論泳會級別，所有優秀泳手均能參加錦標賽，毋須「特事特辦」。方力申歡迎泳總決定，稱所有競賽屬會的達標泳手能以個人身分參與今年11月中的錦標賽，但期望泳總進一步准許他們以競賽屬會名義參賽，憂慮少數泳手個人參賽會面對較大壓力。

上訴委會增獨立人士

另外，王敏超現時兼任泳總上訴委員會會長，委員會成員均為執委會委員，被質疑利益衝突。方力申與何敬康建議委任第三方或具體育仲裁經驗的人加入，並提出在泳總執委會加入三級屬會代表。王敏超稱，將委任獨立人士加入上訴委員會，但強調機制過去未有投訴，組成是跟從國際泳聯做法，完全無私心，自言多年來「未在泳總沾一毫子光」。

對於競賽屬會不能申請公眾泳池泳線，方力申與何敬康稱目前大量康文署轄下泳池因救生員短缺而關閉，建議只要有一名主教練及合資格救生員，就可供觀察及競賽屬會有條件租用。

霍啟剛：氣氛良好 盼告一段落

港協暨奧委會副會長、體演文出界立法會議員霍啟剛形容，昨日會面氣氛良好，認為雙方達成共識，希望今次事件「告一段落」，社會能聚焦支持港隊出戰月底開幕的巴黎奧運。他透露，港協將於9月底前公布檢討機構管治的報告，改善轄下體育總會管治問題。

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