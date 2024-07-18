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泳總3改革 推屬會計分升降制 晤方力申 允開放達標者報名錦標賽

【明報專訊】中國香港游泳總會（泳總）屬會三級制引起爭議，約100個有權參加錦標賽的正式及觀察屬會中，16個連續4年零分（不計基本會史分），被質疑影響下級屬會晉升。港協暨奧委會與泳總昨開會後，泳總會長王敏超稱日後將以計分制度決定會籍，屬會未達標或降級，最快一兩個月後召開會員大會議決改制。港隊前泳將方力申及新民黨立法會議員何敬康建議，若屬會超過18個月沒舉行游泳活動就須降級，減少不活躍屬會數目。

最快一兩月後議決

方力申開辦的泳會因屬競賽屬會而被拒參與錦標賽，掀起泳總屬會制度爭議，方力申、何敬康昨與港協暨奧委會副會長霍啟剛、義務秘書長楊祖賜及泳總會長王敏超會面。王敏超會後宣布3個改革方向，包括增設屬會升降制度，同時容許所有達標泳手參與錦標賽及改善上訴機制（見另稿）。

每級不限屬會數目及年資

泳總現設正式、觀察、競賽三級屬會，除非有屬會退出，否則次一級屬會不能申請晉升，正式屬會亦不會按表現降級。王敏超表示，日後將以計分制度決定屬會會籍，若未達標可能降級，每個級別的屬會數目不設上限及年資要求。他未有交代具體方案，對於屬會降級準則、相隔多久晉升及降級，他稱泳總態度開放，將適時公布詳情。他說各項改動須提交會員大會議決，料最快一至兩個月後才能召開會員大會。方力申表示，泳總承諾於明年3月舉行的錦標賽前優化制度。

方力申倡18月無活動須降級

針對目前多個「零分」屬會，方力申及何敬康認為，若正式及觀察屬會超過18個月沒舉行游泳活動，就應降級，競賽屬會便可能除名，以騰出空間和資源予新成立泳會，鼓勵更多有心人和團體投身泳界。他們並建議容許競賽屬會透過錦標賽累積積分，分數達標有權申請晉升，推動泳會培育泳手。

零分泳會：多開培訓課老幼班

泳總評分準則包括註冊運動員、參賽人數和成績等，有「零分」屬會認為低分不代表對泳界無貢獻。海熊游泳會連續4年零分，該會社交平台顯示今個暑假將舉辦免費泳班，主席溫雲龍認為「殭屍泳會」說法不公道，該會20多年來為3至5歲幼兒初學者開辦泳班，不時有學習障礙、專注力不足及過度活躍的學生報名，亦有開辦長者泳班，認為與其他屬會「各司其職」，希望各界尊重。另有「零分」泳會負責人表示，「零分」泳會亦有積極參與教練培訓、裁判工作及泳總課程，「一直為推廣游泳出一分力」，但相關項目並不計分。

另外，連續4年零分的美青體育康樂聯會與多名建制派有聯繫，翻查該會2018至2020年度資料，立法會議員李慧琼和梁美芬、立法會前主席曾鈺成為名譽會長。該會近年舉辦社交舞、書法班等，未見游泳活動。梁美芬表示，聯會是服務美孚的地區組織，以往曾支持其活動，不過近年已淡出，不便評論。

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