考卷「放大」仍吃力 三成視力追教師夢

「老師，我看不清！」天主教慈幼會伍少梅中學副校長陳穎妍憶述，疫後復課時留意到Samar抄寫筆記總「瞇起」雙眼，遂建議他驗眼。然而語言不通，醫生解說後Samar仍對病情一知半解，慶幸陳副校請教心光盲人院暨學校的教師，後來才知Samar患錐形角膜、即眼球前端的角膜不時向外凸出，近距離才看清物件。

學校得悉情况後安排Samar用平板電腦上課，又為他影印A3尺寸的放大版工作紙。Samar中五起幾乎每天留校補課溫習，面對公開試的閱讀卷篇幅長、字距擠擁，他說即使用儀器放大考卷，仍感吃力。

Samar說，希望做教師是受副校長啟發。訪問中他不下3次說不放棄，記者疑惑他會否埋怨眼疾令人生變得困難，Samar說「如果我唔放棄就唔會，放棄就會影響到我」，亦不怕向別人說起自己的眼睛狀况，「不用驚，如果他不接受我，不用理他」。

（DSE放榜）