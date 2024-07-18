10狀元7留港 基層生睇韓劇萌念讀醫

培正生謝父母犧牲 想讀中大

鄺弘哲昨日接過滿佈星星的成績表後，第一時間向父母報喜，「覺得父母會很開心」。他說家庭並非特別富裕，學習開支佔家庭支出不少，感恩父母犧牲娛樂及其餘消費，「可能他們的同事是外出吃飯的，他們就要帶飯」，只為騰出資源投放在他身上。鄺自言對人體構造感興趣，盼深造神經科，傾向報讀中大，稱今年中大入學獎學金加碼「對父母來說是更大的誘因」。

香港中國婦女會中學首名狀元姚臻怡昨說，學習資源不算多，過往亦沒補習，「是我個人的選擇，希望可以靠自己努力取得好成績」。她亦計劃留港讀醫，稱小時候追看韓國醫療劇集，覺得行醫有意義，高中時參與大學醫科體驗計劃後堅定志向，盼未來回饋社會，「將自己所學回報給香港人」。她閒時熱愛追星、聽K-pop、看韓劇，笑言近來迷上韓國男團RIIZE，上月入場看演唱會。

傳統名校聖若瑟書院學生廖俊翔是該校首名DSE超級狀元，亦擬留港讀醫，自言是「生於斯，長於斯的香港人」，盼服務社會。他昨日笑說放榜前夕只睡兩小時，又稱「運氣play a major role（發揮主要作用）」。

一赴英升學 盼返港貢獻社會

另有狀元將赴英國升學，傳統名校喇沙書院「超級狀元」鍾栢綸擬到倫敦帝國學院修讀經濟、金融與數據科學，稱很期望未來能返港貢獻社會。

（DSE放榜）