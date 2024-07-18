明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞
活在灣區

港聞二

活在灣區：暑假北上親子遊 留意交通景點優惠

【明報專訊】隨着悠長暑假的展開，北上親子遊為不少家長的暑期活動之一，最近更不乏內地商戶趁暑期推出優惠。要節省出遊開支，除留意商戶提供的優惠條款外，購買內地熱門親子遊景點門票時，選擇於本港的旅遊平台購票更有機會獲取較內地平台優惠的門票價。

明報記者 劉敬華

北上消費首先要面對交通開支，最近港鐵趁暑假推出小童免費搭港鐵經羅湖或落馬洲站往來香港的優惠（見表1），惟要留意3至11歲小童要獲得此乘車優惠，需要於乘車前憑有效小童八達通到港鐵站內非付費區的數碼服務站或自助換領機領取此優惠，由於此為單程優惠，即去程和回程每次入閘前均要先領取優惠，方可免費乘搭港鐵，而已換領之優惠必須於同日領取後的下一程車使用（至當日行車服務完結為止），該程車必須過境，乘搭了非過境車程或逾期仍未使用，優惠將被取消。

小童可免費搭港鐵往來羅湖落馬洲

至於內地乘車優惠，WeChat Pay HK最近於手機應用程式推出總值8港元的內地乘坐巴士/地鐵優惠券，用戶要享此優惠，需先於手機應用程式領取優惠券，並開通將前往的內地城市乘車碼。除領取優惠券外，深圳巴士集團亦因應暑假推出免費專線，該專線來往深圳灣口岸及海雅繽紛城，由即日起至9月1日期內逢周六及周日提供服務，行駛中途不設停車站，出行前宜留意發車時間，因為免費專線班次較疏落，部分班次每1小時一班。

免費領取中電信內地電話卡

除乘車優惠外，還有內地電話卡優惠。近期AlipayHK及WeChat Pay HK分別推出免費領取內地電話卡優惠，其中AlipayHK用戶由即日起至7月31日，於手機應用程式領取優惠後，再憑優惠券到深圳福田領展中心城或金光華廣場，以回鄉證登記，便可即場領取中國電信內地電話卡1張，內含100元人民幣話費，要留意此優惠只適合新客戶，已在中國電信開過電話卡的港澳客戶無法領取此優惠。此外，AlipayHK亦趁暑假推出內地消費優惠，用戶於今年7至8月期間可享10筆消費隨機立減，折扣最高可達188元人民幣。

本港平台購景點票 隨時低於內地平台

至於購買內地景點門票，除於內地平台如美團及大眾點評購票外，也可考慮於本港的旅遊平台選購，隨時可享低於內地平台的門票價格。以廣州熱雪奇蹟的門票為例，比較各平台昨日標示的7月門票價格（見表2）， 若選擇2小時娛雪票，在美團購買周一至周五票價為268元人民幣（約288.26港元），周六及周日的票價則為298元人民幣（約320.53港元），而於Klook選購票價由213港元起，7月份周一至五票價為274港元，周六及周日票價為326港元，即若於周一至五前往廣州熱雪奇蹟，在本港平台購票有望獲取較低票價。

[活在灣區]

相關字詞﹕大灣區GBA專題 暑假北上優惠

上 / 下一篇新聞

洗澡爭分背與聽 肌萎生奮力摘星
洗澡爭分背與聽 肌萎生奮力摘星
狀元有稱公民科要求較低助減壓 有指需適應
狀元有稱公民科要求較低助減壓 有指需適應
港鐵站領成績 正生學生：不怕續兜路盼銜接大學
港鐵站領成績 正生學生：不怕續兜路盼銜接大學
壓力爆煲執念不再 捱過疹症奪佳績
壓力爆煲執念不再 捱過疹症奪佳績
10狀元7留港 基層生睇韓劇萌念讀醫
10狀元7留港 基層生睇韓劇萌念讀醫
父月花1.5萬栽培 9歲童數學摘星
父月花1.5萬栽培 9歲童數學摘星
考卷「放大」仍吃力 三成視力追教師夢
考卷「放大」仍吃力 三成視力追教師夢
恒大申請入學增六成 指本地生人數相若去年
恒大申請入學增六成 指本地生人數相若去年
泳總3改革 推屬會計分升降制 晤方力申 允開放達標者報名錦標賽
泳總3改革 推屬會計分升降制 晤方力申 允開放達標者報名錦標賽
開放錦標賽未提時間表 方盼准用競賽屬會名義
開放錦標賽未提時間表 方盼准用競賽屬會名義
滘西洲拾高球墮20米崖 六旬翁輕傷
滘西洲拾高球墮20米崖 六旬翁輕傷
涉騙公司425萬洗錢 5保險中介遭廉署起訴
涉騙公司425萬洗錢 5保險中介遭廉署起訴
紅山半島僭建佔官地 3宗檢控 地署：霸地罰款不成正比 研增罰則
紅山半島僭建佔官地 3宗檢控 地署：霸地罰款不成正比 研增罰則
紅山半島72張清拆令 42「有實質進展」 包括8宗遵從
紅山半島72張清拆令 42「有實質進展」 包括8宗遵從
電影文學 何爵天樂在互換思考
電影文學 何爵天樂在互換思考
港拒批公園拍踩單車 韓助封場取鐵路景 何：撐電影業 除資金還要開方便之門
港拒批公園拍踩單車 韓助封場取鐵路景 何：撐電影業 除資金還要開方便之門
《正義》《死屍》各有千秋 皆建基現實 與觀眾溝通
《正義》《死屍》各有千秋 皆建基現實 與觀眾溝通
書商稱客增銷情相若 《城寨》特別旺
書商稱客增銷情相若 《城寨》特別旺
記協主席遭《華爾街日報》解僱 鄭嘉如：上司曾指身分衝突促退選 母企：報章致力促進新聞自由
記協主席遭《華爾街日報》解僱 鄭嘉如：上司曾指身分衝突促退選 母企：報章致力促進新聞自由
引入護士修例通過 醫局：續本地優先
引入護士修例通過 醫局：續本地優先
謝展寰促中電電塔避雷設施加碼 倡由加裝百個增至500 公司稱工程不影響總體電價
謝展寰促中電電塔避雷設施加碼 倡由加裝百個增至500 公司稱工程不影響總體電價
寄包裹洗黑錢1800萬 兩台漢囚28至30月
寄包裹洗黑錢1800萬 兩台漢囚28至30月
抄牌爭執罵警 男子認擾亂秩序守行為
抄牌爭執罵警 男子認擾亂秩序守行為
法醫指等上房司機死於腹膜炎 醫生：臨牀X光無迹象
法醫指等上房司機死於腹膜炎 醫生：臨牀X光無迹象
德國議員訪立會 一人曾促制裁特首
德國議員訪立會 一人曾促制裁特首
屠龍隊員認製地圖標記警駐守點
屠龍隊員認製地圖標記警駐守點
官指挑戰警 圍大興基地10人囚一年
官指挑戰警 圍大興基地10人囚一年