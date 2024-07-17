涉取用電腦被炒員工申索 TVB局部和解

付17萬 餘下項目無限期押後

申索人分別為邱健忠、張惠兒及張繼序，被告為電視廣播有限公司（TVB）。

根據申索書，被告在無給充分的通知期或代通知金的情况下終止3名申索人的僱傭合約，他們因裁員遭解僱，被告沒支付工資及有薪年假。各人均就欠薪、代通知金、有薪年假及遣散費申索，長期服務金則被列為遣散費的交替申索。邱健忠、張惠兒及張繼序分別申索約84萬、65萬及23萬元。

被告律師代表昨在庭上表示，願意支付各人的欠薪及有薪年假，惟爭議邱在無綫電視香港公司的月薪應為16.8萬，而非申索書所列的22.7萬，餘下款項由新加坡公司所付；邱同意。雙方最終就此達成和解協議，被告就上述兩項申索分別支付邱、張惠兒及張繼序逾7萬、8.5萬及1.4萬元。

TVB擬刑案完結啟民事訴訟

至於代通知金及遣散費，審裁官蕭志韻提出，根據合約張繼序的代通知金應更正為12萬；張同意。被告方表明不爭議金額，但提出即時解僱申索人的原因與他們涉及的刑事案有關，警方仍在調查，案情未能披露，爭議被告是否有責任支付代通知金及遣散費。

蕭官關注刑事案的調查進度，被告方表示據悉警方正尋找證人，又透露被告擬在案件完結後於區域法院展開民事訴訟。

【案件編號：LBTC 2173/24】