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港聞

港聞二

涉取用電腦被炒員工申索 TVB局部和解

【明報專訊】兩名無綫電視行政人員今年2月涉「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」被捕，無綫電視同日宣布即時解僱兩人，以及一名涉參與相關活動的行政人員，指3人嚴重違反僱傭條款。3人日前向勞資審裁處提出申索，指無綫電視沒支付薪金及遣散費等，共涉173萬元。案件昨日提訊，雙方就欠薪及有薪年假的申索達成和解，在庭上交收共約17萬元支票。審裁官下令無限期押後餘下的申索項目，以待警方調查及案件刑事程序完畢。

付17萬 餘下項目無限期押後

申索人分別為邱健忠、張惠兒及張繼序，被告為電視廣播有限公司（TVB）。

根據申索書，被告在無給充分的通知期或代通知金的情况下終止3名申索人的僱傭合約，他們因裁員遭解僱，被告沒支付工資及有薪年假。各人均就欠薪、代通知金、有薪年假及遣散費申索，長期服務金則被列為遣散費的交替申索。邱健忠、張惠兒及張繼序分別申索約84萬、65萬及23萬元。

被告律師代表昨在庭上表示，願意支付各人的欠薪及有薪年假，惟爭議邱在無綫電視香港公司的月薪應為16.8萬，而非申索書所列的22.7萬，餘下款項由新加坡公司所付；邱同意。雙方最終就此達成和解協議，被告就上述兩項申索分別支付邱、張惠兒及張繼序逾7萬、8.5萬及1.4萬元。

TVB擬刑案完結啟民事訴訟

至於代通知金及遣散費，審裁官蕭志韻提出，根據合約張繼序的代通知金應更正為12萬；張同意。被告方表明不爭議金額，但提出即時解僱申索人的原因與他們涉及的刑事案有關，警方仍在調查，案情未能披露，爭議被告是否有責任支付代通知金及遣散費。

蕭官關注刑事案的調查進度，被告方表示據悉警方正尋找證人，又透露被告擬在案件完結後於區域法院展開民事訴訟。

【案件編號：LBTC 2173/24】

相關字詞﹕欠薪 勞資審裁處 不誠實取用電腦

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